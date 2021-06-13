Страны "большой семерки" готовят масштабную климатическую программу

Страны G7 намерены ежегодно выделять бедным государствам по 100 млрд долларов на климатические проекты. Экологи Oxfam считают, что этого мало.

Страны "большой семерки" (G7) в субботу, 12 июня, достигли на проходящем в английском графстве Корнуолл саммите договоренности о выделении ежегодно 100 млрд долларов на финансирование проектов по защите климата в развивающихся странах. Соответствующее положение будет представлено в заключительной декларации саммита, сообщил представитель правительства Великобритании. Все семь участников встречи впервые согласовали план достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Климатическая, или углеродная, нейтральность означает, что объем опасных выбросов в атмосферу не превышает возможностей природы поглотить их. По сообщению Лондона, ожидается, что участники встречи выступят с заявлением о намерении сократить парниковые выбросы промышленных предприятий к 2030 году примерно на 50% по сравнению с уровнем 2010 года. Среди других согласованных договоренностей в области защиты климата - отказ от угольной энергетики как только это представится возможным, почти полное окончание прямой государственной добычи ископаемых энергоносителей за рубежом и постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Несмотря на масштабность предлагаемых мер, по мнению экологов из международного объединения неправительственных организаций Oxfam, они являются недостаточными для реализации решений Парижского соглашения по климату. Страны "большой семерки" должны осознать свою большую вину в создании предпосылок для климатического кризиса, считает представитель Oxfam, Йорн Калински. Он призвал индустриальные страны "быстро и существенно сократить свое экономическое процветание", чтобы предоставить бедным странам большую свободу при реализации их климатической политики.

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