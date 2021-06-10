Жители деревни под Омском просят о помощи Ангелу Меркель

Жители деревни Верхний Карбуш Троицкого сельского поселения Омской области записали видеообращение к Ангеле Меркель. Они попросили канцлера Германии покрыть асфальтом деревенскую дорогу. Подробности на месте выяснила корреспондент Сибирь.Реалии.

В своем обращении сельчане рассказали, что их деревня была основана "на рубеже XIX и XX веков русскими немцами". При этом "самая старая и главная дорога в Верхнем Карбуше", на улице имени Дмитрия Карбышева, никогда не была асфальтирована.

"С этой просьбой мы обращались в разные чиновничьи конторы и в правительство России, но, к сожалению, наше правительство нас не услышало. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Здесь очень много людей, у которых корни немецкие", - заявили жители.

Жители Верхнего Карбуша продублировали текст видеообращения в письме и отправили его в офис федерального канцлера ФРГ на имя Ангелы Меркель.

"Я объездил всю Омскую область – и за 200, и за 300 километров все асфальтировано. А мы - в шести километрах от города, и нет дороги. Представьте: в распутье детей на себе таскать приходится. От отчаяния и безысходности обращаемся к Ангеле Меркель", - сообщает участник видеообращения Сергей Байгачев.

"Мы - пожилые люди, с трудом ходим. Как весна или осень, до магазина не можем дойти по этой грязи. Сколько денег Россия вбухивает в другие государства - это ужас. А нас бросили доживать свой век", – возмущается жительница Верхнего Карбуша Наталья Шлипперт. Она поддерживает "просьбу к Меркель", считая, что "под лежачий камень вода не течет".

Инициатор обращения, депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова говорит, что жители пытались укрепить грунтовку, отсыпая ее стройодходами. "Теперь в сухую погоду едешь по ней, как по стиральной доске. Кажется, что вот-вот получишь легкое сотрясение мозга. А в распутицу все равно машины застревают", - объясняет Дроздова. По словам депутата, в 2019 году жители деревни даже составили смету, согласно которой дорожные работы на участке в 1200 метров обойдутся в 42 миллиона 994 тысячи рублей. ​

Дроздова считает, что на обращение к главе другой страны люди решились не из-за "отсутствия патриотизма". "Наша родина - самая лучшая в мире, а наше правительство - самое никудышнее", - полагает Ирина Дроздова. ​ ​

Глава администрации Троицкого сельского поселения Светлана Сердюк сообщила редакции Сибирь.Реалии, что "не видела этого видеообращения". "Там грунтовая дорога, у нас вообще-то проект готов. Мы прошли экспертизу. Не вижу проблемы, все идет свои чередом. Минстрой в курсе", - заявила глава администрации, уточнив, что "в проекте сроки реализации не устанавливаются".

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