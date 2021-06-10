"Запрещая организации Навального, Путин шлет сигнал Байдену": что западные СМИ написали о суде над ФБК

Мосгорсуд 10 июня признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. По итогам засекреченного процесса судья постановил, что организации должны быть немедленно ликвидированы. Западные СМИ назвали это решение суда новой главой в истории политических репрессией России и предположили, что тема станет ключевой на переговорах президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

The New York Times

«Запрещая организации Навального, Путин шлет очевидный сигнал Байдену»

«По итогу нескольких месяцев [прошедших после возвращения Навального] многолетние усилия Кремля по подавлению инакомыслия вступили в агрессивную фазу. Решение суда, принятое наверняка с благословления Путина, обязательно загонит движение [сторонников оппозиционера] еще глубже в подполье», — пишут обозреватели NYT.

По мнению авторов, решение суда повысило ставки перед грядущим саммитом Путина и Байдена в Женеве. «Российский президент сказал, что он готов обсуждать киберпространство и геополитику, но он не будет участвовать в переговорах о том, как управлять своей страной. Вопрос в том, насколько Байден примет эти требования», — пишет NYT. «Можно по-разному оценивать нашу политическую систему. Предоставьте нам, пожалуйста, право самим решать, как организовывать эту часть нашей жизни», — сказал Путин руководителям международных информагентств на прошлой неделе, напоминает NYT.

Несистемную оппозицию «терпели» в течение многих лет, даже когда за ней пристально наблюдали и часто преследовали, пишет издание. «Решение суда в среду стало сигналом того, что эпоха терпимости подходит к концу», — заключают авторы. «Ликвидация общенациональной сети Навального ознаменовала собой новую фазу подавления инакомыслия с помощью формального юридического процесса роспуска оппозиционных организаций, несмотря на то, что Конституция страны 1993 года гарантирует свободу слова», — пишет газета.

BBC

«Паранойя в коридорах власти»

«Почему Кремль так нервничает? В конце концов, сторонники президента Путина с удовольствием отмечают, что, согласно опросам общественного мнения, Алексей Навальный пользуется минимальной поддержкой в ​​российской общественности», — задается вопросом московский корреспондент «би-би-си» Стив Розенберг. По его мнению, происходящее «отражает уровень страха и политической паранойи в коридорах власти».

«Ввиду того, что правящая партия становится все более непопулярной, Кремль может беспокоиться о том, что в условиях экономических проблем и пандемии коронавируса его оппоненты могут преуспеть у урны для голосования. Это то, что российские власти полны решимости предотвратить», — пишет Розенберг.

Bloomberg

«Россия запрещает организации Навального, вызывая новую критику Запада»

Запрет организаций Bloomberg называет «последним шагом в усилении репрессий против критиков [власти]». Агентство цитирует министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который назвал этот запрет «еще одной атакой в ​​духе Кафки на тех, кто борется с коррупцией и выступает за открытое общество». «Это преднамеренная попытка фактически поставить вне закона настоящую политическую оппозицию», — говорится в заявлении Рааба.

Госдепартамент США назвал это решение «показателем ужесточающихся репрессий со стороны российского правительства в отношении политической оппозиции, гражданского общества и независимых СМИ». Ожидается, что президент США Джо Байден поднимет вопрос репрессий на саммите в Женеве на следующей неделе, пишет Bloomberg.

The Guardian

«Российский суд объявил организации Навального вне закона»

Решение суда газета называет «знаменательным шагом в борьбе Владимира Путина с политическим инакомыслием». Процесс демонстрирует изменения в Кремля, который много лет преследовал Навального и его сторонников, но не прибегал к полномасштабному запрету уличной оппозиции. Но после того, как Навальный стал жертвой отравления „Новичком“, Кремль стал более агрессивным», — пишет газета.

Авторы отмечают, что хоть Навального и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, вполне вероятно, его приговор может быть продлен, если Кремль сочтет, что лидер оппозиции остается угрозой.

«Приговор выносится за несколько дней до встречи Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве, и теперь этот вопрос, вероятно, займет одно из главных мест в повестке дня этой встречи, которая, как ожидалось, будет посвящена вопросам безопасности», — пишет The Guardian.

The Wall Street Journal

«Российский суд наносит удар по сети Алексея Навального»

Решение суда WSJ также называет «самым решительным шагом Кремля по искоренению политического сопротивления в стране». Авторы считают, что решение суда поднимает ставки перед грядущей встрече Путина и Байдена, на которой, как ожидается, американский президент поднимет вопрос прав человека в России. При этом Путин уже пытался выставить международную поддержку Навального в качестве доказательство того, что он и его сторонники являются агентами Запада, стремящимися дестабилизировать Россию, напоминает газета.

«Путин воспользовался возможностью, чтобы нейтрализовать движение Навального и нанести удар по личному наследию критика Кремля», — пишет WSJ. Авторы также связывают запрет с грядущими парламентскими выборами. «В России есть и другие оппозиционные группы, например партия "Яблоко„. Но только организация Навального смогла привлечь внимание масс, которое могло бы изменить ход выборов и ограничить поддержку „Единой России“, особенно в местных выборах», — пишет WSJ.

The Washington Post

«Сеть заключенного в тюрьму оппозиционного лидера Навального объявлена московским судом экстремистской»

«Шаг, который по сути раздавит самое внушительно сопротивление Кремлю и заставит его уйти в подполье», — описывает решение Мосгорсуда WP.

Постановление, вынесенное по итогам заседания за закрытыми дверями, фактически приравнивает политические организации Навального и его Фонд по борьбе с коррупцией к „Исламскому государству“, „Аль-Каиде“ и „Талибану“ (движения запрещены в России) в глазах российских властей», — пишет WP. «Принуждение к роспуску движения знаменует новую, более агрессивную главу в политических репрессиях в России», — считают авторы.

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