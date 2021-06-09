"Перенес тяжелейшую форму тонзиллита": адвокат Протасевича рассказала о его состоянии в СИЗО

Адвокат бывшего редактора протестного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича смогла попасть к нему в СИЗО КГБ в Минске спустя 11 дней. Об этом «Радио НВ» сообщил отец арестованного Дмитрий Протасевич.

По его словам, в течение 11 дней адвокат не могла попасть к Протасевичу. Это удалось сделать только около полуночи 9 июня по варшавскому времени (01:00 по мск).

Адвокат передала, что журналист «недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита» — это воспалительный процесс в небных миндалинах. «Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнить все эти вопросы», — сказал отец Протасевича. Он добавил, что здоровье Протасевича «вызывает опасение».

Отец журналиста также рассказал, что адвокат подписала подписку о неразглашении, поэтому ей нельзя разглашать статьи, которые вменяются Протасевичу. Однако она передала, что 8 июня с журналистом в течение семи часов проводили следственные действия, во время которого его отказывалась пускать в туалет.

Комментируя интервью Протасевича госканалу ОНТ, его отец сказал, что он сказал то, «что хочет услышать Лукашенко». «Что „оппозиция живет на деньги Запада“. Мы это слышим 26 лет. Что „в оппозиции раскол“. Это тоже мы слышим… Что „оппозиция ни на что не годна, им нужны только деньги, они живут на западных грантах, ничего не стоят и как личности ничего из себя не представляют“. Вот основной посыл, что от него хотели добиться», — считает мужчина.

Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после вынужденной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Перед посадкой экипаж получил от белорусских властей сообщение о минировании, которое оказалось ложным. В Беларуси против Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, он также включен в список экстремистов. Вместе с Протасевичем была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал интервью Протасевича, в котором он признал вину в организации протестов в Беларуси (статья 342 УК республики).

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