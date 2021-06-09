Житель Сочи застрелил приставов, пришедших выселять его семью из дома

В Сочи двое судебных приставов погибли, когда пришли выселять семью по решению суда. Хозяин застрелил их из охотничьего ружья, сообщили в полиции.

В Адлерском районе Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов, сообщили Интерфаксу в УВД Сочи.

"Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть", - рассказал собеседник агентства.

"Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался полицейским", - добавил он.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Би-би-си сообщили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о стрельбе в районе Чкаловского пляжа в Сочи.

Собеседник ТАСС говорил, что приставы были убиты во время перестрелки. По словам источника Интерфакса, речь шла о сносе самостроя.

По данным агентства, приставы прибыли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну. "Однако мужчина отказался пустить их внутрь, равно как и покинуть дом. Спустя несколько минут он открыл по приставам огонь из охотничьего ружья, застрелив насмерть двоих", - рассказал собеседник Интерфакса.

Стрелявший доставлен в отдел внутренних дел, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что еще в 2019 году был подан иск о признании самовольными постройками строения одноэтажных строений барачного типа, расположенных в первой санитарной зоне. В октябре 2020 года Адлерский районный суд иск удовлетворил.

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