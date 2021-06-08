Глава МИД Германии призвал к расширению сотрудничества ЕС с США

Важными областями сотрудничества между Европой и США могут стать совместные разработки в сфере искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, считает Хайко Мас.

В преддверии запланированного на середину июня саммита между Евросоюзом и США, в рамках которого президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит Европу, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за усиление трансатлантического сотрудничества. "Пришла пора для более тесной совместной работы с США в области экономической и торговой политики", - заявил немецкий дипломат во вторник, 8 июня, выступая перед главами заграничных представительств ФРГ.

С точки зрения Маса, важными областями сотрудничества между Вашингтоном и Брюсселем должны стать, в частности, научные исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Кроме того, Мас поддерживает идею создания "Торгового и технологического совета ЕС и США" и сотрудничества при разработке общих стандартов для технологических концернов.

Компромиссы между ЕС и США

При этом глава МИД Германии похвалил правительство Байдена за новый подход к решению старых споров. В качестве примеров готовности американской стороны к компромиссам он привел мораторий на штрафные пошлины в связи с конфликтом вокруг государственных субсидий для авиаконцернов Boeing и Airbus, а также отмену санкций против газопровода "Северный поток - 2".

Другими позитивными примерами трансатлантического сотрудничества министр иностранных дел Германии считает решение стран-членов G7 ввести единую минимальную налоговую ставку для предприятий в размере 15 процентов, а также так называемый глобальный цифровой налог.

Европейское турне Джо Байдена

В ближайшие дни президент США Джо Байден примет участие в целом ряде важных встреч и саммитов в Европе. 11 июня он будет присутствовать на саммите стран "большой семерки" в британском графстве Корнуолле. На 14 июня запланирован саммит НАТО в Брюсселе, а на 15 июня - саммит между США и ЕС.

После этого, как ожидается, Байден встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

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