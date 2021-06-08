На экс-главу "Открытой России" Пивоварова завели административное дело

Андрея Пивоварова обвиняют в невнесении созданной им НКО в реестр "иноагентов". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург".

Против бывшего директора оппозиционной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова возбуждено административное дело за невнесение данных о созданной им организации "Открытый Петербург" в реестр "иностранных агентов", сообщили российские интернет-СМИ вечером в понедельник, 7 июня.

"Открытый Петербург" был учрежден в 2017 году и занимался просветительской деятельностью. В декабре 2020 года министерство юстиции РФ принудительно внесло его в список НКО-"иноагентов". Координатор "Правозащиты Открытки" Анастасия Буракова сообщила, что в настоящее время "Открытый Петербург" находится в стадии ликвидации, одновременно юристы пытаются оспорить в суде решение о внесении этой организации в реестр "иноагентов".

2 июня на Пивоварова был составлен протокол по ч. 1 ст. 19.34 КоАП (осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иноагента, не включенной в реестр НКО, выполняющих функции иноагента). По этой статье бывшему директору"Открытой России" грозит до 300 тысяч рублей штрафа.

Обвиняемый по уголовному делу

Андрей Пивоваров уже является обвиняемым по уголовному делу о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Основанием для возбуждения дела стал репост в Facebook с призывом об оказании финансовой помощи проекту "Объединенные демократы". По версии следствия, Пивоваров сделал этот репост, "имея умысел на участие в деятельности нежелательной организации "Открытая Россия".

Пивоваров находится под арестом со 2 июня. Он был задержан двумя днями ранее в петербургском аэропорту Пулково. Активиста вывели из салона самолета, который уже готовился к вылету в Варшаву.

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