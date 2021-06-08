После саммита с Путиным: Байден пригласил Зеленского в США в июле

Президент США Джозеф Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон в июле. Как сообщил в понедельник, 7 июня, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, приглашение было озвучено во время телефонной беседы двух лидеров.

По словам Салливана, у политиков была "возможность некоторое время пообщаться по всем вопросам, касающимся отношений между США и Украиной, и президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что будет твердо отстаивать суверенитет Украины, ее территориальную целостность и устремления по мере продвижения вперед".

Разговор предшествовал визиту Байдена в Европу, в ходе которого 16 июня, в частности, запланированы переговоры американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский: С нетерпением жду этой встречи

По данным информационного интернет-портала Axios, Зеленский в интервью этому СМИ буквально "умолял" Байдена встретиться с ним перед саммитом с Путиным.

Реагируя на озвученное Вашингтоном приглашение, украинский президент написал в Twitter: "Спасибо, президент Джо Байден, за приглашение посетить Белый дом в июле, озвученное во время нашей телефонной беседы. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США".

Президент Украины был готов пообщаться с Байденом "в любой точке планеты"

Axios ранее, 7 июня, сообщил, что, по утверждению Зеленского, тот из СМИ узнал о решении Байдена прекратить попытки блокировать строительство газопровода "Северный поток — 2", который Украина рассматривает как серьезную угрозу своей нацбезопасности. Глава украинского государства заявил порталу, что в свете предстоящего саммита Байдена и Путина готов пообщаться с американским лидером "в любой момент и в любой точке планеты".

О газопроводе глава украинского государства сказал: "Это — оружие, настоящее оружие… в руках Российской Федерации". "Не очень понятно", почему "патроны к нему может подносить такая великая страна, как Соединенные Штаты", резюмировал он.

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