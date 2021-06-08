Как Европа выходит из карантина: ограничения по странам континента

В европейских странах постепенно ослабляются карантинные режимы. Что сейчас можно делать в каждой конкретной стране Европы — и чего нельзя?

Страны ЕС пока не ввели вакцинные паспорта, которые готовятся представить в июле, но по мере того как начинается туристический сезон, внутренних ограничений становится все меньше.

Мы рассказываем об ограничениях, действующих в самых крупных странах Европы, и о том, открыты ли они для туристов. Из числа европейских стран россиян сейчас принимают только Греция, Хорватия, Черногория и Кипр.

Франция

Начиная с 9 июня, страна будет принимать посетителей из многих стран мира, включенных в "зеленый" и "желтый" список. Однако туристы из России ездить во Францию пока не могут, поскольку применяемая там вакцина "Спутник V" официально не одобрена в Европе. В самой стране действуют такие меры:

Комендантский час, который сейчас начинается в девять вечера, будет перенесен на одиннадцать.

Ресторанам, кафе и барам можно будет обслуживать посетителей в помещении, но заполненность будет ограничена 50%. За одним столом можно будет сидеть максимум шестерым.

Музеи, кинотеатры, спортивные арены и магазины не первой необходимости смогут пускать внутрь больше посетителей и клиентов.

По нынешним планам правительства, 30 июня все внутренние ограничения и комендантский час должны быть отменены полностью.

Британия

Великобритания в состав Европейского союза больше не входит. В Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе действующие правила немного различаются — например в том, сколько человек из разных домов могут сесть за стол в ресторане.

Въезд в страну туристов по-прежнему не рекомендуется: прибывающие из стран "желтого" списка (в том числе России) обязаны изолироваться в течение 10 дней и предъявить два отрицательных теста на коронавирус. Те, кто прибывают из государств, включенных в "красный список" (например, из Индии), обязаны проходить изоляцию в специальной гостинице.

В Англии, которая в мае перешла с четвертого на третий уровень локдауна, можно многое:

Пабы, кафе и рестораны принимают посетителей внутри помещения.

Галереи и музеи работают с правилами социального дистанцирования.

В стране начали работать гостиницы — чтобы остановиться в отеле в другом городе, больше не нужно доказывать, что ты путешествуешь по уважительной причине.

По Британии можно свободно передвигаться.

С правилами социального дистанцирования открылись спортзалы и бассейны.

По нынешним планам правительства, полностью локдаун будет снят не раньше 21 июня, если до этого момента не произойдет всплеска заражаемости.

Германия

Локдаун действует в этой стране с ноября, и сейчас его правила становятся менее жесткими. В районах с высокой заражаемостью по-прежнему в силе достаточно серьезные ограничения.

В магазинах и общественном транспорте обязательны маски, причем только хирургические — стандарта FFP2 или респираторы KN95/N95 без клапана.

Рестораны принимают гостей только на террасах, музеи открыты, разрешены концерты на открытом воздухе.

В некоторых землях, где зараженных на 100 тыс. человек меньше 50, можно пообедать и внутри ресторана.

Вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech доступна немецким детям в возрасте 12-15 лет.

Италия

Страна пока принимает туристов без необходимости изолироваться только из стран Европейского союза, Шенгенской зоны и Великобритании. Кроме того, разрешен въезд для граждан США и Израиля. В самой стране действуют такие меры:

Бары и рестораны принимают посетителей в помещении — до четырех человек из разных домов за одним столом.

Спортивные арены работают, но их заполняемость ограничена 25%.

Комендантский час начинается в 11 вечера — и 21 июня должен быть отменен полностью.

Три региона Италии 7 июня объявлены "белыми зонами", почти свободными от риска. Единственные ограничения в них — требование носить маски в помещениях и социальная дистанция в один метр.



Если количество заражений в стране продолжить падать, то 7 и 14 июля безопасными объявят еще несколько регионов, включая Рим и Милан.



Дания

Все заведения открыты, однако правительство ввело "коронавирусный паспорт" для людей, старше 15 лет. Паспорт можно носить как в бумажном виде, так и на телефоне. В нем указано:

Привился ли носитель.

Был ли он заражен.

Проходил ли он за последние 72 часа тест на коронавирус.



Этот документ требуется для входа в кинотеатры, музеи, к парикмахерам и в залы кафе. Страна признает только официально одобренные вакцины, в число которых "Спутник V" пока не входит.



Греция

Правительство Греции разрешает въезд туристов из ряда стран, если они предоставят справку о вакцинации или негативный тест на вирус. При этом вакцинированными считаются в том числе те, кто получил препарат российского производства "Спутник V", что открывает страну для привитых российских туристов.

Внутри страны действуют следующие антивирусные правила:

Во всех общественных местах обязательны маски.

Бары и рестораны открыты; максимум — шесть человек за одним столом.

Комендантский час начинается в 00:30 и длится до пяти утра.

Музеи и комплексы памятников античной архитектуры на открытом воздухе открыты для посетителей.

Польша

В помещениях необходимо надевать маску, соблюдается дистанцирование в 1,5 метра.

Открыты:

Отели, магазины, рестораны и бары.

Музеи, галереи, кино и театры (заполняемость — 50%)

Шестого июня в стране планируют открыть спортзалы и парки развлечений, а также разрешить свадьбы с количеством гостей до 150 человек.

Испания

С 7 июня Испания принимает всех привившихся туристов. Однако власти признают вакцинацию только официально одобренными в Европе препаратами, в число которых российский "Спутник V" пока не входит. Это означает, что для большинства россиян страна закрыта.

Для въезда туристам из большинства стран по-прежнему нужно предъявить негативный тест на коронавирус.

Магазины, бары, рестораны и музеи открыты, однако при их посещении необходимо быть в маске.

Бельгия

Здесь работают все магазины, а террасы кафе и ресторанов принимают гостей еще с мая, однако не больше, чем по десять человек в одной компании.

Карантин вновь ослабят на днях, девятого июня, если в отделениях интенсивной терапии по стране будет меньше 500 ковид-пациентов. Тогда рестораны начнут принимать гостей в помещении.

Португалия

В Португалии отменены многие введенные в связи с пандемией правила, однако чрезвычайное положение в стране продлено до 13 июня. Для российских туристов страна закрыта за исключением острова Мадейра, куда можно приезжать при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Маски обязательны.

В будние дни магазины закрываются в девять вечера (по выходным — в семь вечера).

Рестораны и кафе обслуживают посетителей в заведении, но максимум — до шести человек за одним столом (на улице за стол можно сесть вдесятером).

Находящимся в Португалии британским туристам на прошлой неделе пришлось быстро менять планы, после того, как Британия вычеркнула страну из списка "безопасных" из-за озабоченности непальской мутацией так называемого индийского варианта. С восьмого июня, в соответствии с новым статусом страны, британцам не рекомендуется ездить в Португалию, а вернувшимся нужно будет изолироваться на 10 дней.

Нидерланды

Правительство Нидерландов пятого июня перешло на более низкий уровень локдауна: открыты были почти все категории заведений, и не только. Но для туристов из большинства государств, в том числе России, страна по-прежнему закрыта.

В гости теперь разрешается ходить компанией до четырех человек.

Рестораны и кафе принимают гостей в помещении или на террасах. За столом могут находиться четыре человека. Между столами сохраняется социальная дистанция в 1,5 метра.

Музеи и исторические здания снова открыты, с ограничениями по заполняемости.

30 июня, возможно, отменят еще ряд карантинных правил. Решение об этом будет принято 22 июня.

Ирландия

Второго июня открылись отели для туристов. С седьмого июня домохозяйства, где живут непривитые люди, могут принимать гостей из других таких же домов. Рестораны и бары открыты для групп максимум из шести человек. Разрешены свадьбы с 25 гостями.

Дальнейшие отмены карантинных правил планируются на 5 июля.

Швеция

В прошлом году Швеция долго не вводила ограничения, а в нынешнем отменяет их последней из скандинавских стран. Большая часть магазинов и ресторанов работает.

В рестораны разрешено приходить группой до четырех человек, они работают с дистанцированием.

Повышен порог заполняемости спортивных арен, концертов на открытом воздухе, кинотеатров и рынков.

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