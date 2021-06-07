Два пассажирских поезда столкнулись в Пакистане, погибли по меньшей мере 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов на юго-востоке Пакистана. Десятки человек пострадали, пишет Русская служба Би-би-си.

Местные власти сообщили, что в провинции Синд поезд, следовавший из Карачи, сошел с рельсов и оказался на другом пути. Второй поезд, который шел из Равалпинди и был переполнен пассажирами, столкнулся с ним и перевернулся.

Восемь вагонов разрушены, что мешает добраться до заблокированных там пассажиров. Сообщается, что всего перевернулось до 14 вагонов.

Власти сообщают, что погибли по меньшей мере 30 человек, еще 50 человек получили ранения.

Агентство Блумберг, ссылаясь на местные власти, пишет, что число жертв достигает 35.

Спасатели доставили раненых в близлежащие больницы. Некоторые из них могут находиться в критическом состоянии.

Спасатели пытаются добраться до вагона, в котором, предположительно, оказались зажаты около 25 человек, сообщил телеканалу Geo News представитель полиции.

В Пакистане за последние годы произошло несколько катастроф на железных дорогах.

Премьер-министр Имран Хан написал в "Твиттере", что шокирован крушением поездов. Он пообещал провести тщательное расследование.

Авария произошла в районе города Готки.

Путешествие на поезде — чрезвычайно популярный способ передвижения в Пакистане, особенно среди людей со средним и низким доходом. Железнодорожная сеть охватывает всю территорию страны.

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