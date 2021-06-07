Суд в Нидерландах приступил к основным слушаниям по делу MH17

Обвинения в уничтожении пассажирского самолета над Донбассом выдвинуто против четырех пророссийских сепаратистов. Ни один из обвиняемых на суде не присутствует.

В Нидерландах в понедельник, 7 июня, почти через семь лет после уничтожения малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом, начались основные слушания по делу четырех главных подозреваемых. Слушания проходят в специальном помещении на территории амстердамского аэропорта Схипхол. Сначала суд огласит основные детали случившегося, а результаты расследования в отношении четырех обвиняемых - трех россиян и украинца - будут сообщены на заседаниях с 8 по 10 июня.

По версии обвинения, Boeing 777 малайзийских авиалиний был сбит над зоной боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года пророссийскими сепаратистами с помощью российской ракеты из ЗРК "Бук". В результате погибли все 298 человек на борту. Большинство жертв - нидерландцы, поэтому суд проходит в Нидерландах. Самолет следовал из Амстердама в столицу Малайзии Куала-Лумпур.

В отсутствие обвиняемых

На суде не присутствует ни один из обвиняемых. Лишь россиянин Олег Пулатов, игравший ведущую роль в спецслужбах самопровозглашенной Донецкой народной республики, представлен адвокатами. Через них он сообщил, что не считает себя виновным. Ни Пулатов, ни другие обвиняемые могут не опасаться экстрадиции в Нидерланды.

В Кремле судебный процесс по делу MH17 назвали постановочным. Москва раскритиковала тот факт, что Россия не была допущена к расследованию, и заявила об отсутствии доказательств вины пророссийских сил. Российские СМИ распространяли альтернативные версии случившегося, пытаясь переложить ответственность за гибель самолета на Украину, отмечает агентство dpa.

Президент России Владимир Путин уже вскоре после трагедии заявил, что ответственность за гибель MH17 несет исключительно Украина. Он аргументировал это тем, что Украина на фоне боевых действий в Донбассе была обязана закрыть свое воздушное пространство по соображениям безопасности. Незадолго до гибели MH17 в Донбассе был сбит украинский военный самолет.

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