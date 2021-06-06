"Вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее". Семьи погибших при крушении MH17 обратились к Путину

Семьи жертв крушения «Боинга» MH17 Малайзийских авиалиний направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, передает «Новая газета». Они призвали обеспечить прозрачность при расследовании крушения и перестать отрицать причастность к нему России.

«Мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому», — заявили авторы письма. Они отметили, что Россия отказалась сотрудничать с международной следственной группой. МИД России заявлял, что власти взаимодействовали со следователями, но те отказывались принимать во внимание российские материалы, и из-за этого Россия перестала им доверять.

«Ваше отрицание бросает вызов доказанным фактам, и вы это знаете. Мы не можем смириться с вашим отрицанием непоправимых событий того июльского дня. Мы сожалеем о семи годах, что вы отказываетесь признать нашу боль, вместо этого углубляя ее», — говорится в письме.

Родственники погибших считают, что отрицание причастности к катастрофе наносит вред наследию России, которое Владимир Путин как президент обязан защищать. «В преддверии празднования вашей национальной гордости, Дня России, грустно видеть, что вы не чувствуете, что Россия достаточно сильна, чтобы также принять свои "падения". Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет», — подчеркнули авторы письма.

Обращение подписали 25 семей и родственников погибших в крушении.

Малайзийский рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. При этом погибли 298 человек — все находившиеся на борту. По версии Международной следственной группы, самолет сбили ракетой из комплекса «Бук», который принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска и был передан сепаратистам в самопровозглашенных республиках на востоке Украины.

Россия отрицает причастность к катастрофе и подчеркивает, что «Бук» находился на территории Украины. Владимир Путин говорил, что у Международной следственной группы «нет никаких доказательств» ответственности России.

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