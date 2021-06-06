Борис Джонсон призвал G7 вакцинировать весь мир к концу 2022 года

Deutsche Welle

Vakcina nuo koronaviruso Foto: Shutterstock

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран "большой семерки" на предстоящем саммите взять обязательство по обеспечению вакцинации всего мира от коронавируса до конца 2022 года.

По словам политика, это стало бы "величайшим подвигом в истории медицины". Очередной саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) должен состояться в Великобритании 11-13 июня. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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