По словам политика, это стало бы "величайшим подвигом в истории медицины".
Очередной саммит "Группы семи" ("большой семерки", G7) должен состояться в Великобритании 11-13 июня. Впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате. В саммите по приглашению Бориса Джонсона также примут участие в качестве гостей лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.
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