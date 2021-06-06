НАТО предупреждает Беларусь и Россию: мы готовы

Генсек альянса Йенс Столтенберг предостерег Россию и Беларусь от дестабилизации обстановки на восточном фланге. В НАТО озабочены тесным взаимодействием Путина и Лукашенко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег РФ и Беларусь от дестабилизации обстановки на восточном фланге альянса. НАТО готова защищаться, заявил генсек немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, который выйдет в воскресенье, 6 июня.

По словам Столтенберга, в Североатлантическом альянсе "готовы при серьезной необходимости защищать и отстаивать каждого из союзников от любой угрозы, исходящей из Минска и Москвы". Страны-члены НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, наблюдаемым в последние месяцы. Беларусь становится "все более зависимой" от России, подчеркнул генсек.

Сотрудничество России и Китая

В альянсе также отмечают возросшую активность в отношениях между Россией и Китаем, которые все теснее сотрудничают "как в политическом, так и в военном плане", заявил Столтенберг.

Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в таких организациях, как ООН, а также "проводят совместные военные учения, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, интенсивно обмениваясь опытом в области вооружений и контроля интернета". Это "новое измерение и серьезный вызов", считает генсек НАТО.

Саммит НАТО

Следующий саммит 30 стран, входящих в НАТО, состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В нем примет участие президент США Джо Байден.

Среди основных тем встречи - агрессивные действия России и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая.

Участники саммита также обсудят ситуацию в Беларуси и существующую программу партнерства Минска с альянсом.

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