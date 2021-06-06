В США протестуют после гибели афроамериканца при задержании

Находившийся в розыске 32-летний афроамериканец открыл стрельбу из машины и был убит при задержании, утверждают в полиции США. В Миннеаполисе вторую ночь происходят столкновения с правоохранительными органами, сообщает Deutsche Welle.

В Миннеаполисе на севере США вспыхнули протесты после смерти афроамериканца, убитого полицейским при задержании. В ночь на субботу, 5 июня, некоторые из демонстрантов, собравшихся, чтобы почтить память убитого, вступили в столкновения с полицией.

На снимках с места событий видны подожженные мусорные баки. Агентство AP отмечает, что беспорядки происходят уже вторую ночь подряд.

В полиции утверждают, что во время задержания в четверг по ордеру на арест 32-летнего Уинстона Буги Смита-младшего, объявленного в розыск за нарушение правил обращения с оружием, он открыл стрельбу из припаркованной машины, но был застрелен и скончался на месте.

Год назад, 25 мая 2020 года, в Миннеаполисе в результате жестоких действий полицейского при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Этот случай вызвал масштабные акции протеста против расизма и полицейского насилия в США и многих других странах. По данным следствия, сотрудник полиции Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил Флойда коленом. Суд признал его виновным, приговор должен быть вынесен 25 июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!