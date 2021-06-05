В Новосибирске арестованы друзья "случайно застреленного" полицейским мужчины

Находившиеся в машине с Векилом Абдуллаевым, которого в Новосибирской области смертельно ранил инспектор ГИБДД, арестованы на два месяца по делу о насилии и оскорблении силовика.

В Новосибирске арестовали двух друзей 19-летнего Векила Абдуллаева, которого смертельно ранил сотрудник ГИБДД Александр Гусев в конце мая. В субботу, 5 июня, Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова по делу о применении насилия к полицейскому и оскорблению сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ), сообщает издание "Новосибирск Онлайн", ссылаясь на пресс-службу суда.

Тем самым Исмаилов и Курбанов, находившиеся в машине вместе Абдуллаевым в поселке Мошково незадолго до трагедии и задержанные 4 июня, пробудут в СИЗО до 4 августа. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Накануне в Новосибирской области по поручению главы СК России Александра Бастрыкина был освобожден из-под стражи сотрудник ГИБДД, который, по официальной версии, "случайно застрелил" задержанного. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщил СК. Кроме того, по данным ведомства, назначены служебные проверки в отношении тех следователей из Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения.

Инцидент на автодороге "Сибирь"

Согласно официальной версии событий, 28 мая на автодороге "Сибирь" двое сотрудников ГИБДД преследовали автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не остановился по их требованию. Когда машину задержали, внутри находились трое мужчин. Правоохранители попытались под руки отвести одного из них к своему автомобилю, он оказал сопротивление, а затем к нему присоединился второй пассажир, ударив и оскорбив полицейских.

30 мая пресс-служба управления СК по Новосибирской области сообщала, что один из стражей порядка вынул пистолет и "непроизвольно нажал на спусковой крючок". В результате 19-летний мужчина был ранен в голову и доставлен в больницу, где позднее скончался. Против стрелявшего полицейского возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!