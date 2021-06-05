Вступили в силу санкции ЕС против белорусских авиакомпаний

Санкции ЕС против Минска в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair вступили в силу с 00.00 часов 5 июня. Самолетам госкомпаний Беларуси запрещается летать над странами ЕС и приземляться в их аэропортах.

Начатая в Европейском Союзе процедура согласования санкций против государственных белорусских авиакомпаний не встретила возражений, срок подачи которых закончился в 14.00 по западноевропейскому времени (15.00 мск) пятницы, 4 июня. Таким образом, штрафные меры, принятые в ответ на принудительную посадку в Минске рейса Ryanair, вступили в силу с 00.00 часов субботы, 5 июня.

Санкции предполагают запрет самолетам "Белавиа" и других белорусских госкомпаний пересекать воздушное пространство всех 27 государств Евросоюза и приземляться в аэропортах в ЕС. Кроме того, европейским национальным авиаперевозчикам запрещается летать в Беларусь.

В сообщении Официального журнала ЕС, однако, уточняется, что запрет "не распространяется на случаи возникновения необходимости экстренной посадки или экстренного пролета" над территорией Европейского Союза.

Посадка лайнера Ryanair в Минске

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося ложным. Были задержаны двое пассажиров - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, касающиеся белорусских авиалиний. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.

Главы МИД стран "большой семерки" и верховный представитель ЕС по внешней политике осудили арест Протасевича. Бывший сопредседатель германской партии "Союз-90"/"зеленые", глава парламентского комитета по транспорту и цифровой инфраструктуре Джем Оздемир (Cem Özdemir) взял шефство над задержанным в аэропорту Минска блогером.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!