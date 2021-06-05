Неделя в Беларуси: вырос госдолг, но власть надеется на транши от России, созывается народное ополчение

Бывшие белорусские силовики собирают народное ополчение для борьбы с режимом Лукашенко. Беларусь получила второй транш миллиардного кредита помощи от России, при этом госдолг страны продолжает расти. Условия для политзаключенных в Беларуси остаются невыносимыми - один из них в суде попытался порезать себе горло.

Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю (за развитием ситуации вокруг бывшего главреда Nexta Романа Протасевича можно следить здесь).

Россия окажет помощь Беларуси, если будут новые санкции

МИД РФ: Россия будет защищать Беларусь и помогать ей, если Евросоюз введет экономические санкции против Минска. "Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Беларусь, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Беларуси, вызывает абсолютно негативные эмоции. Потому что прежде всего надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать, а не делать поспешные заявления", - сказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По данным Международного валютного фонда только за годы правления Александра Лукашенко Москва потратила не менее 100 миллиардов долларов для Беларуси.

Объединение бывших силовиков ByPol собирает народное ополчение

Бывшие силовики записали видеообращение в котором обратились к белорусам, которые готовы бороться с режимом Лукашенко.

"Для восстановления законности и правопорядка, защиты суверенитета и независимости Беларуси ситуационно-аналитический центр готовит мобилизационный план “Перамога”, в котором должен принять участие каждый патриот своей Родины. Речь о подпольном народном ополчении, которое будет формироваться по принципу постановки на воинский учет. После анонимной регистрации в чат-роботе, база данных которого хранится на защищенных серверах, каждый, зависимо от возможностей и навыков, займет место в организационно-штатной структуре плана "Перамога". Когда структура будет готова к выполнению поставленных задач для мирной передачи власти народу, все получат подробное мобилизационное предписание", - говорится в обращении инициативы ByPol”.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план "Перамога". "Я часто слышу от белорусов: "Мы не собираемся молчать и терпеть, мы готовы к активным действиям, мы лишь хотим знать, что будем не одни". И это правильно: ведь все мы помним, что безопасность активных действий растет тогда, когда растет их массовость", - заявила Тихановская.

Как Запад помогает оппозиции

Тихановская отмечает, что сейчас белорусы не могут рассчитывать на какую-либо справедливость в своей стране. Многие были вынуждены покинуть Беларусь под угрозой репрессий. Чтобы остановить репрессии в Беларуси и привлечь к ответственности виновных, сейчас действуют несколько инициатив:

В Литве и Польше возбуждены уголовные дела в рамках универсальной юрисдикции. Около двадцати пострадавших от пыток в Беларуси уже признаны потерпевшими. В рамках возбужденных дел собираются доказательства, выявляются виновные, готовятся к подаче заявления об увеличении количества потерпевших. Аналогичное дело уже инициировано и в Чехии.

Начала свою работу Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB). Для документации правонарушений и преступлений режима уже запущен специальный механизм ООН. Верховный комиссар ООН назначил три международных эксперта, которые собирают доказательства преступлений режима.

В Германии инициировано расследование по фактам массовых пыток и других массовых нарушений прав человека в Беларуси, в том числе против бывшего президента Александра Лукашенко как организатора репрессий.



Фонд Валерия Цепкало начал сбор средств на арест Лукашенко, совершившего на территории Республики Беларусь ряд особо тяжких преступлений.

В Нидерландах юристы приступили к сбору доказательств преступлений против мирных граждан в Беларуси, чтобы создать возможность рассмотрения дела в Международном уголовном суде в Гааге.

Политзаключенный пытался порезать горло в зале суда

1 июня во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался покончить жизнь самоубийством. Перед этим он сказал, что ГУБОП (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) угрожал ему уголовными делами против родных и соседей, если он не признает вину. В этот же день Степана прооперировали в одной из минских больниц. Медики сообщили, что состояние пациента стабильное, он пришел в себя после наркоза. На следующий день силовики увезли политзаключенного в тюрьму.

Латыпова задержали 15 сентября 2020 года в собственном дворе, он защищал протестный мурал. После задержания ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса.

При обыске в квартире Степана Латыпова, который профессионально занимается лечением деревьев, нашли химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы с помощью этих веществ готовился травить милиционеров. Однако эти обвинение похоже были сняты.

Stepanas Latypovas Foto: DELFI montažas / Scanpix

Белорусские правозащитники бьют тревогу из-за условий содержания политзаключенных в тюрьмах. В мае при странных обстоятельствах в колонии погиб политзаключенный Витольд Ашурок. А спустя несколько дней самоубийство совершил Дмитрий Стаховский, который не выдержал давления на допросах. По состоянию на 4 июня в Беларуси признаны политическими заключенными

472 человека.

1400 евро за тюльпан на месте гибели протестующего

В Минске оштрафовали 78-летнюю пенсионерку на 4350 рублей (1400 евро) за возложение тюльпана на месте гибели протестующего Александра Тарайковского. Галину Иванову обвинили в пикетировании «путем поднятия вверх руки и возложения одного тюльпана».

Это уже повторное задержание пенсионерки за год. Первый раз Галину Иванову задержали на "марше пенсионеров" и оштрафовали на 600 рублей (193 евро). Штраф списали с ее пенсии.

Рейс из Минска в Крым уже в проработке

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии рейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам. По словам политика, такая мера обусловлена решением властей Украины закрыть свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Он отметил, что «не переживает» по поводу того, что добираться придется через Россию: «Они устроили эту канитель, эту провокацию. Поэтому с меня взятки гладки, как и с остальных белорусов».

Ранее глава "Белавиа" Игорь Чергинец заявлял, открытие для открытия авиасообщения с Крымом необходимо политическое признание полуострова частью России.

Беларусь получила от России второй транш миллиардного кредита

Правительство России в декабре 2020 года одобрило предоставление Беларуси кредита в $1 млрд для погашения и обслуживания белорусского госдолга. Первый транш в $500 млн был переведен Минску в декабре 2020 года.

Выделение второго транша кредита обсуждалось на недавней встрече Путина и Лукашенко в Сочи. 2 июня белорусский минфин отчитался, что на его счет зачислены очередные $500 млн от России

Будет ли третий транш, который увеличит кредит Беларуси до $1,5 млрд, пока неясно. Кредит в $1,5 млрд согласовали Лукашенко и Путин на встрече еще прошлой осенью.

Ответные санкции США: под удар попала нефтехимия

3 июня США возобновили санкции против девяти нефтехимических госструктур Беларуси. Режим Александра Лукашенко решил ввести ответные санкции в отношении США. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Анатолий Глаз. «В их числе — сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — рассказал Глаз.

Вырос госдолг

На 1 мая госдолг Беларуси составил 58,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,3 млрд рублей (0,5%)

Внешний госдолг уменьшился на 0,5 млрд долларов до 18,1 млрд. Заметно вырос внутренний госдолг — 1,8 млрд рублей (на 18,2%) до 11,7 млрд рублей.

В январе-апреле внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц размещено на сумму, эквивалентную 726,7 млн долларов и 137,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 3 млн долларов и 92,2 млн рублей.

Временный вид на жительство в иностранном государстве - не основание для выезда из Беларуси

Выезд из страны через наземные пункты пропуска временно ограничен как для белорусских граждан, так и для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, заявили в Госпогранкомитете страны.

Выезжать из Беларуси могут граждане, имеющие документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Это означает, что временный вид на жительство в иностранном государстве, не является основанием для выезда за границу.

Выехать за границу через наземный переход могут только дипломаты, официальные делегации, водители фур, командированные, а также те, кто едет на похороны родственника или на лечение в больницу. Раз в 6 месяцев выехать из страны также могут те граждане Беларуси, кто учится за границей или постоянно там живет.

Белоруске грозит 2 года тюрьмы за то, что передумала сдавать квартиру гособвинителю

Генеральная прокуратура сообщила, что 34-летнюю минчанку будут судить за то, что она попросила съехать со съемной квартиры помощницу прокурора.

Оказалось, что потерпевшей по делу проходит Алина Касьянчик. Она была гособвинителем по делу журналистов "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Их стрим с "Площади Перемен" признали преступлением и дали по два года колонии. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписи "Не забудем" недалеко от места, где погиб протестующий Александр Тарайковский.

Судить минчанку будут по ст. 190 УК за нарушение равноправия граждан. Ей грозят штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на срок до двух. По данной статье обязательным является причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, в том числе отказ от предоставления жилья.

Как стало известно TUT.BY, конфликта у владелицы квартиры и квартиросъёмщицы не было. Ей было предложено съехать, она согласилась и когда нашла новое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон. Затем было возбуждено уголовное дело по признаку дискриминации сотрудницы прокуратуры.

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