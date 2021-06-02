Суд отказался снимать Алексея Навального с учета как склонного к побегу

Петушинский районный суд Владимирской области отказался удовлетворить иск Алексея Навального к ИК-2 в Покрове и снять его с учета как склонного к побегу. Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи.

Оппозиционер пояснял, что из-за статуса «склонного к побегу» сотрудник колонии по ночам каждый час встает у его кровати, снимает оппозиционера на видео и говорит время съемки. Из-за этого Навальный просыпается каждый час и считает, что такие условия нарушают его право на непрерывный 8-часовой сон, которое гарантируется всем заключенным.

«Нет ни одной причины, по которой меня поставили на профучет. Нет даты, когда он заканчивается, нет процедуры, по которой я могу быть с него снят», — заявил в суде политик.

Представитель ИК-2 ответила, что колония автоматически ставит на учет тех, кто поставлен на учет в изоляторе. Она попросила приобщить справку, что от других заключенных никаких жалоб на нарушение сна не поступало. Навальный объяснил это тем, что осужденные боятся писать жалобы, потому что «боятся, что их убьют или в СИЗО закроют».

В колонии также сказали, что сняться с учета можно в случае освобождения, смерти или решения специальной комиссии. Процедура подачи заявления заключенным в комиссию не предусмотрена — Навальному сказали, что для лишения его статуса «склонного к побегу» ему нужно «положительно себя вести».

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