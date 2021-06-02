В Пентагоне расследуют возможную утечку данных о ядерном арсенале США в Европе

Представитель Пентагона подтвердил, что часть информации распространялась с помощью учебных карточек. Портал Bellingcat пришел к выводу, что утечка могла касаться не только баз, но и хранилищ ядерного оружия США.

Департамент военно-воздушных сил (ВВС) США - структура в составе американского Минобороны - начал расследование из-за возможной утечки информации о европейских военных базах, где, предположительно, размещено американское ядерное оружие. Это подтвердил во вторник, 1 июня, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Департамент ВВС расследует, насколько уместным было распространять информацию с помощью учебных карточек", - подчеркнул Кирби, отметив, что не комментирует протоколы безопасности Пентагона. "Политика США не позволяет ни подтверждать, ни отрицать наличие или отсутствие ядерного оружия в каком-либо конкретном месте", - добавил он, отвечая на вопрос одного из репортеров, который попросил прокомментировать результаты журналистского расследования портала Bellingcat.

Расследование Bellingcat о возможной утечке данных с учебных карточек

Портал Bellingcat 28 мая опубликовал материалы, из которых следовало, что солдаты США, заучивающие секретные данные, связанные с базированием ядерного оружия в Европе, используют для этих целей находящиеся в открытом доступе приложения с карточками для запоминания информации, тем самым фактически раскрывая сведения "о множестве засекреченных протоколов безопасности".

Bellingcat также напомнил, что, хотя о самом присутствии ядерного оружия США в Европе уже давно известно благодаря различного рода утечкам, снимкам и заявлением отставных чиновников, его конкретное местоположение засекречено, а власти официально не подтверждают его наличия.

Хранилища, протоколы, кодовые слова

По сведениям портала, на карточках могли быть указаны данные, касающиеся не только баз, но и хранилищ ядерного оружия, а также протоколы с упоминанием расположения видеокамер, частоты патрулирования, кодовых слов, призванных предупредить о наличии угрозы, и уникальных идентификаторов, которыми должны обладать пропуски в запретную зону.

После того как Bellingcat направил запрос НАТО и вооруженным силам США, карточки исчезли из публичного доступа.

Der Spiegel: США модернизировали своя ядерный арсенал в Европе

По данным СМИ, еще в 2015 году США решили модернизировать свой ядерный арсенал в Европе и, в частности, разместить новый вид ядерного оружия на авиабазе бундесвера Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщал немецкий телеканал ZDF со ссылкой на попавшие в его распоряжение американские бюджетные планы. Эти планы предусматривали возможность оснащения новыми атомными бомбами В61-12 немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado, причем уже начиная с третьего квартала 2015 года.

Позднее, в апреле 2020 года, немецкий журнал Der Spiegel передал, что, по его информации, секретная операция по модернизации прошла осенью 2019 года. В ее рамках с авиабазы в Бюхеле, расположенной на западе ФРГ, в США были вывезены около 20 термоядерных бомб типа B61. После обновления программного обеспечения боевые системы были через два дня возвращены обратно.

Вашингтон проинформировал Берлин об операции лишь незадолго до ее проведения, утверждали журналисты. Бундесвер находился в готовности оказать помощь в случае возникновения проблем при транспортировке. Минобороны США отказалось сообщать детали операции, указав лишь на то, что при перевозке американского атомного оружия всегда соблюдаются строгие нормы безопасности.

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