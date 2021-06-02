Конгрессмены-республиканцы призвали восстановить санкции против Nord Stream 2

В письме республиканцев из Палаты представителей Конгресса США говорится, что отмена санкций, противоречит неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода "Северный поток-2".

Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол и еще 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам просят американскую администрацию отменить решение об отказе от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, компании - оператора газопровода "Северный поток - 2". Они направили соответствующее послание госсекретарю США Энтони Блинкену во вторник, 1 июня.

По мнению конгрессменов, с помощью "Северного потока - 2" Россия сможет себе позволить "дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе". А отмена санкций, по их словам, противоречит неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода. Кроме того, отмечают авторы послания, этот отказ фактически означает, что США ценят интересы Германии выше остальной Европы. Политики считают также, что реализация проекта "не соответствует задачам администрации в сфере климата".

В тот же день в Конгресс США поступил законопроект о немедленном восстановлении санкций против газопровода "Северный поток - 2". Его автором является республиканец Фред Келлер. Конгрессмен обвинил президента США Джо Байдена в стремлении "уничтожить энергетическую независимость Америки" и "ослабить ее позиции на мировой арене".

Из отчета Госдепартамента США, направленного в Конгресс 19 мая, следовало, что действие санкций против компании Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig) было приостановлено сразу после их введения в связи с "национальными интересами" США. 25 мая Джозеф Байден объяснил это тем, что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными". При этом американский лидер подчеркнул, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".

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