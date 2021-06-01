Белорусский политзаключенный Степан Латыпов попытался покончить с собой в зале суда

Шокирующим оказался финал первого дня судебного процесса в отношении защитника мурала с «диджеями Перемен» 41-летнего Степана Латыпова.

Процесс в суде Советского района Минска начался утром 1 июня. Примерно в половине третьего Латыпов воткнул себе в шею какой-то предмет. Пока конвоиры открывали клетку, мужчина уже потерял сознание.

"Стёпа, что ты сделал с собой?!"

Процесс ведет судья Александр Волк. Обвинение представляет помощник прокурора Советского района Владимир Рябов.

Поддержать Латыпова пришли около 30 человек, в зал попали только 18, хотя еще оставались свободные места.

Когда Латыпова вели в наручниках с руками сзади, он показал знак «виктория». Левая рука выше кисти у Латыпова была перевязана, под глазом гематома.

Судья запретил фото- и видеосъемку во время процесса и до него. Также он передал распоряжение председателя суда о запрете съемки в здании суда. Милиционеры вынуждали журналистов удалять фотографии, хотя ранее разрешалось снимать в здании и залах суда до прихода судьи.

Трагический инцидент с попыткой самоубийства произошел после перерыва. В качестве свидетеля выступил Сергей Латыпов — отец Степана. Он говорил, что Степан — хороший сын, обладает чувством эмпатии, активный человек с чувством гражданского долга.

После того как Сергей Латыпов дал показания, Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОПиКа и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. Латыпов вину не признал.

«Отец, готовься», — сказал Степан Латыпов, потом, насколько понятно из сообщений свидетелей происшествия, встал на скамью в клетке, достал какой-то предмет и вонзил его себе в шею. Вероятно, это могла быть шариковая ручка, которая лежала у него в папке с бумагами.

После этого в зале начали кричать женщины. Отец Латыпова застыл на месте свидетеля, но его быстро вывели. Присутствовавшие обращались к конвою: «Сделайте что-нибудь, помогите ему!»

Один конвоир пытался открыть дверь клетки, она не поддавалась. Два других начали кричать, чтобы все покинули зал. Люди сразу не уходили, требовали оказать подсудимому помощь. Какие-то женщины кричали: «Стёпа, что ты сделал с собой!».

Что происходило в зале суда после того, как вышли люди, неизвестно. В коридоре молодой женщине стало плохо, искали валидол. Кто-то вызывал скорую помощь.

В итоге приехали две бригады. В одну из машин погрузили Латыпова. Машина с включенными проблесковыми маячками отъехала от здания суда в 15:12.

В здании Советского суда Минска большие проблемы с этапированием подсудимых. Их ведут прямо по коридору, на это время слушателей и участников процесса просят спуститься со второго этажа на первый. Уголовные дела здесь, как правило, рассматривают на втором этаже.

Если подсудимому необходимо в туалет, его ведут в единственный открытый для посетителей туалет на первом этаже. Так было и с Латыповым.

К единственной кабинке в туалете стояли после обеденного перерыва в очереди несколько женщин. Конвоир попросил их отойти: «Подсудимому срочно надо в туалет». Женщины отошли.

Латыпова завели в туалет. Дверь была открыта. За процессом наблюдал конвоир. Представить, что он не заметил, как Латыпов взял там какой-то предмет, сложно, но и исключить этого нельзя.

В чем обвиняют

Признанного политзаключенным Латыпова обвиняют по ч.ч. 1, 2 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организаций, и активное участие в таких действиях); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка); ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Степан Латыпов был задержан 15 сентября 2020 года и помещен в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

Согласно обвинению, он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Потерпевшими признаны трое милиционеров.

Милиционер Василий Рогов рассказал, что на «площади Перемен» был «несъемный пост», где он нёс дежурство. Милиционеры должны были оттеснить людей от стены, чтобы коммунальные службы закрасили мурал.

По словам Рогова, когда Латыпова задерживали, он ударил его ногой в голову. Адвокат Латыпова обратила внимание на то, что в обвинении речь идет не об ударе, а о намерении. Рогов на это сказал: «Не знаю, удар, наверное, был. Было движение кепки. К медикам не обращался».

Также по версии следствия, «обвиняемый объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории столицы». Вместе с участниками чата обвиняемый «создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов, которые предназначались для размещения на фасадах зданий».

Согласно материалам дела, «Латыпов организовал сбор денежных средств со стороны участников сообщества для материальной организации его деятельности».

Латыпову вменяют в вину участие в блокировке дорог и неповиновение законным требованиям представителей власти.

Следственный комитет также сообщал, что в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Беларбо», директором и бухгалтером которого являлся Латыпов, установлены факты хищения и ненадлежащего оказания услуг.

По версии обвинения, в период с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года Латыпов «под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами не менее 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей».

Мошенничество, по версии гособвинителя Владимира Рябова, заключается в том, что Латыпов заключал договора на обработку площадей от борщевика Сосновского в разных районах Беларуси. По версии обвинения, площади или не обрабатывались, или обрабатывались запрещенными в Беларуси химическим веществами, «создавая видимость выполненных услуг». За заказ Латыпов получал от двух до семи тысяч рублей.



Что случилось

Латыпова задержали во дворе его дома на улице Червякова на «площади Перемен», где ранее вывешивали бело-красно-белые флаги, а на вентиляционной будке рисовали двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Он как раз и защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли уничтожать рисунок. Латыпов, по словам очевидцев, требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Это подтвердили и милиционеры-потерпевшие. Никто из них не обращался за медпомощью и не получил телесных повреждений.

Милиционеры-потерпевшие рассказывали, как кричали люди, когда забирали Латыпова. Во дворе было около двадцати человек.

Еще один потерпевший милиционер-водитель Александр Балыш на суде отметил, что «все присутствовавшие во дворе оказывали сопротивление — держали за форму, толкали».

Балыш не получил никаких повреждений, форма также не пострадала. Потерпевшим считает себя, потому что «получил ущерб морального характера, услышал много оскорблений от людей, и в том числе и от Латыпова». Но уже через минуту Балыш заявил, что потерпевшим себя не считает.

Балыш сказал, что видел целенаправленно удар Латыпова в голову его коллеги. Правда, это случилось не тогда, когда Латыпова несли к машине, а когда он лежал на земле. Свои показания он закончил словами: «Скорее, была попытка удара».

Отвечая на вопрос судьи, Балыш сказал, что удара не случилось, потому что его коллега увернулся. При этом Балыш не помнит некоторые детали, например, сколько человек несли Латыпова в машину.

Судья спросил, зачем люди защищали изображение на стене, не позволяя закрасить его. Балыш объяснил свое видение идеи мурала: «Образы людей антиполитического характера».

Еще один потерпевший Дмитрий Пухло во время предварительного следствия говорил, что Латыпов пытался ударить его по голове. Но на суде Пухло скорректировал показания, сказав, что намерения его ударить со стороны Латыпова не было: «Человека несли, он махал руками». Пухло затруднился ответить на вопрос адвоката, считает ли он себя потерпевшим.

Как очерняли

Уже 19 сентября в эфире нескольких государственных телеканалов был продемонстрирован сюжет, посвященный задержанию Латыпова.

В данных сюжетах утверждалось, что он подозревается в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.

Присутствующий в кадре анонимный сотрудник ГУБОПиК сообщил в эфире «Беларусь 1», что Латыпов «является одним из активных участников и координаторов массовых беспорядков в Минске, через мессенджеры лично занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, против сотрудников милиции, организовывал несанкционированные акции в столице по размещению на фасадах зданий запрещенной символики и муралов».

Компания Латыпова «Белабро» и по сей день удаляет опасные деревья на кладбищах, в парках, скверах, а также занимается обработкой от вредных растений, например, борщевика Сосновского. В 2019 году у Латыпова работали 14 человек, он выиграл тендер на обработку борщевика во всем Минском районе. Как сообщал телеканал «Настоящее время», среди клиентов Латыпова — vip-персоны, «Дипсервис», он приводил в порядок деревья в резиденции президента.

В связи со спецификой своей профессиональной деятельности Латыпов имел у себя легальные химические препараты.

Примечательно, что на главной странице сайта «Белабро» размещены сюжеты БТ и ОНТ, в которых деятельность предприятия преподносится как социально значимая.

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