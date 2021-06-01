Генпрокуратуру хотят наделить правом защищать РФ в ЕСПЧ

Путин внес в Госдуму поправки, которые дадут Генпрокуратуре право обжаловать решения международных органов в Конституционном суде России и представлять РФ в ЕСПЧ.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы страны в иностранных органах, в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента во вторник, 1 июня.

Речь идет о дополнениях в закон о "О прокуратуре Российской Федерации". Генпрокуратуру предлагают наделить правом представлять РФ в иностранных и международных судах, а также в третейских арбитражах.

Генпрокуратура сможет обжаловать решения в КС РФ

Кроме того, как следует из пояснительной записки, законопроект предлагает разрешить ведомству обжаловать решения международных органов в Конституционном суде (КС) России. Основанием для подачи соответствующего запроса будет являться факт противоречия решения международного органа "основам публичного правопорядка РФ".

В апреле 2020 года по инициативе президента Путина, в конституции РФ появилось положение, которое позволяет России не выполнять решения международных органов. Для этого требуется, чтобы Конституционный суд РФ, который теперь будет сильнее зависеть от президента, признал их противоречащими основному закону России. Такая норма уже несколько лет действует в отношении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Для вступления в силу изменения о роли прокуратуры должны утвердить Госдума и Совет Федерации, а также подписать президент РФ.

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