Медведев: отношения России и Запада по "отдельным моментам" хуже, чем в Карибский кризис

Отношения России с западными странами, в том числе с США и государствами Евросоюза, за последние годы «драматически» ухудшились, причем не по инициативе России, заявил замглавы Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту». По его мнению, по отдельным моментам отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена Карибского кризиса.

«Да, правильно, — ответил Медведев на вопрос о том, считает ли он нынешние отношения с Западом хуже времен Холодной войны. — Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже. И хуже она потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать».

По мнению Медведева, раньше страны Запада исходили из того, что с Советским Союзом надо считаться, а сейчас считают, что Россия — «умирающая страна», и относятся к ней «пренебрежительно». «И поэтому насовершали очень много ошибок», — заключил чиновник.

«Я не хочу сказать, что всегда во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Все можно вернуть», — заявил Медведев, выразив надежду на то, что России и Западу удастся выйти «на какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества».

16 июня в Женеве состоится первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, предложенная американским президентом. Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов российско-американских отношений. Байден заявил, что поднимет тему прав человека и не позволит Путину их нарушать.

В Кремле сообщили, что не ждут «перезагрузки» в отношениях с США по результатам встречи президентов.

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