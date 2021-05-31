Соратники Навального назвали виновника утечки базы данных. Тот все отрицает

Команда Алексея Навального в понедельник опубликовала расследование об утечке адресов электронной почты тех, кто отмечался на сайте "Свободу Навальному!", заявляя таким образом о намерении участвовать в новом митинге в поддержку заключенного в колонию политика.

Из опубликованного следует, что за взломом базы данных стоит человек, который проработал в Фонде борьбы с коррупцией четыре года и до увольнения занимался рассылками (ФБК признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Соратники Навального называют его "заметным питерским либеральным активистом", который баллотировался в законодательное собрание Петербурга от партии "Яблоко".

Они также утверждают, что после взлома на счет этого человека через банкомат наличными внесли более 1 млн рублей.

Федор Горожанко, которого команда Навального назвала виновником утечки данных, отрицает свое причастие к взлому почтового сервера ФБК. "Ну конечно не я", - ответил он "Открытым медиа" на вопрос о том, кто совершил взлом, уточнив, что еще не дочитал расследование, выложенное на сайте Навального.

В разговоре с "Дождем" Горожанко также заявил, что отрицает свою причастность к взлому базы сторонников Навального.

Утечка информации, а именно e-mail-адреса зарегистрированных на Free.navalny.com пользователей, произошла не с самого сайта, а из сервиса Mailgun, который занимается рассылками.

"Из того, что там есть, я только вижу какую-то хакерскую атаку на мой банк. Потому что распечатки с моего банка выглядят как настоящие. А обвинения в том, что я что-то там взломал, выглядят не очень", - сказал Горожанко петербургскому изданию "Бумага".

На вопрос, получил ли он миллион, Горожанко ответил: "Нет, денег никаких не было. Но они выкладывают [информацию] о каком-то кеш-ин, я могу подтвердить это. Расходы в Находке, где я живу, похожи на правду. Но тоже у меня большой вопрос о том, где они взяли это [эти данные]. Я оплачивал их со своей карточки. Я действительно работал в ФБК до 2019 года и действительно занимался там рассылкой писем. Если говорить про эту слитую базу, то в ней в том числе и мой адрес был".

"Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, - вранье", - подытожил он.

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