Новый фильм Nexta о схемах режима Лукашенко посмотрели более 1,5 млн человек

Авторы фильма-расследования "Золотое дно - 2" утверждают, что в контрабанде участвуют высшие чины Беларуси. Одна из тем - как через Беларусь в РФ поставляются без налогов санкционные продукты из Европы.

Новый фильм-расследование "Золотое дно - 2", выпущенный белорусским оппозиционным Telegram-каналом Nexta 27 мая, в понедельник, 31 мая, посмотрели уже свыше 1,5 млн человек. В фильме, выложенном на портале YouTube, утверждается, что в международных контрабандных схемах задействованы высшие чины Беларуси, а также "смотрящие, мелкие исполнители и прикормленные силовики".

Одна из тем расследования - как через Беларусь в Россию поставляются санкционные продукты из Европы с уклонением от уплаты налогов. В результате этой схемы, рассказывают авторы фильма, Лукашенко и его ближайшее окружение получали колоссальную прибыль, ничего не внося в бюджет страны.

Как утверждают расследователи, только за период с 2014 по 2019 годы через Беларусь проходили до 3000 машин в месяц с санкционными фруктами. По их словам, только за этот период и только на санкционных грушах контрабандисты заработали около 300 млн долларов. Во многих случаях в схемы были втянуты обычные белорусские бизнесмены, которых ставили перед выбором - "дружить с лукашистскими контрабандистами" либо отдать бизнес.

Контрабанда сигарет из Беларуси

Много внимания в расследовании уделено контрабанде сигарет из Беларуси. Сеть поставок контрабандных белорусских сигарет охватывает многие страны Европы, уверены авторы фильма. В расследовании сообщается, что в разнообразных схемах участвуют фирмы и отдельные лица из Польши, Литвы, Турции и Украины.

Утверждается также, что у белорусских участников этих схем имеются лоббисты в европейских структурах, например, бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков. Расследователи Nexta обещают передать имеющиеся у них документы правоохранительным органам европейских стран.

Подбор кадров на высшие должности

В "Золотом дне - 2" также рассказывается о том, как в Беларуси подбираются кадры на высшие госдолжности. По словам бывшего полицейского, на каждого кандидата всегда заранее собирался компромат - без этого он не мог претендовать ни на одну высокую должность. Если же компромата не было, то кандидаты создавали его сами.

В начале марта 2021 года Nexta подготовила фильм о "дворцах, автопарке и гареме" Лукашенко - "Золотое дно". Анонсировано также новое расследование "Золотое дно - 3" - о контрабанде режима Лукашенко оружием.

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