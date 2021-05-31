Российский новостной сайт NEWSru.com объявил о закрытии

Российский сайт NEWSru.com с 31 мая прекратил обновление новостной ленты. В редакции объяснили прекращение работы портала экономическими причинами, "но вызваны они именно политической ситуацией" в России.

"Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году", - пишут журналисты издания. По их словам, им всё чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться их самих. "Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com невозможной, "- говорится в обращении редакции к читателям сайта.

Архив новостей NEWSru.com, накопленный за 21 год работы, пока остается открытым и доступным. "Новости из недавнего прошлого без лишних трактовок и комментариев убедительно показывают, как складывалась наша новейшая история. Эту историю "зачистить" не удастся, какие бы ресурсы на это сейчас ни тратило государство", - отмечается в последней публикации NEWSru.com.

Сайт открылся как интернет-портал новостей телеканала НТВ в августе 2000 года. В его запуске участвовал медиаменеджер Антон Носик. Когда телеканал вошел в состав "Газпром-Медиа", новостной сайт остался под контролем Владимира Гусинского и сменил доменное имя на newsru.com.

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