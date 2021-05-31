Байден укажет Путину на необходимость уважать права человека

Вашингтон не намерен бездействовать и позволять Владимиру Путину нарушать права человека, заявил глава Белого дома Джозеф Байден. Встреча президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня.

Президент США Джозеф Байден намерен во время встречи указать своему российскому коллеге Владимиру Путину на необходимость уважать права человека Вашингтон не собирается бездействовать и позволять Путину "нарушать эти права", заявил глава Белого дома в воскресенье, 30 мая.

Саммит США и России на уровне глав государств состоится в Женеве 16 июня.

Инициатором встречи стала американская сторона. Байден в телефонном разговоре с Путиным 13 апреля выразил обеспокоенность в связи с внезапным стягиванием российских сил к украинским границам и на территорию аннексированного Россией Крыма.

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Кризис в отношениях США и России

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

В мае один из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в США, Colonial Pipeline, пострадал в результате кибератаки. Байден заявил, что хакеры, по всей вероятности, живут в России. Но российские власти не связаны с нападением, считает глава Белого дома.

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