Яхта Путина: что известно о судне, на котором президент встречался с Лукашенко

Встреча в "неформальной обстановке" президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила 29 мая на президентской 54-метровой яхте "Чайка". Это следует из протокольной съемки встречи, обратила внимание "Новая газета". Что известно о яхте и кому она может принадлежать? Выяснял корреспондент телеканала "Дождь" Богдан Бакалейко.

"Венцом роскошной супер-яхты является солнечная терраса, идеально подходящая для развлечений. Помимо джакузи на шесть человек, шезлонгов и закрытой гостиной, на палубе также есть площадка для барбекю, бар и обеденная зона на 14 человек для настоящего отдыха на свежем воздухе", — так описано судно, на котором встречались Путин и Лукашенко на сайте superyachts.com. Главная каюта, судя по всему, в ней живет Владимир Путин, включает кабинет, бар и собственную ванную. Это одно из самых впечатляющих помещений судна с панорамными окнами от пола до прозрачного потолка. Яхта "Лео Фан", или "Сириус", или "Чайка" спущена на воду в 2009 году, в 2011 куплена Правительством Российской Федерации. Яхту построили в Турции. После продажи России ее переименовали в "Сириус", теперь более такой советский вариант "Чайка". Дизайнер яхты француз Жан Ги Верже. По данным "Би-би-си", управление президента купило ее за 30 миллионов евро. Длина Яхты 54 метра, ширина 9,5 метро. Дальность хода — пять тысяч морских миль, что позволяет совершать трансатлантические путешествия. Максимальная скорость — 18 узлов или 33 километра в час.

Площадь салона 100 квадратных метров, на судне есть SPA-бассейн со стеклянной стеной водопадом, джакузи и столовая. Также на яхте шесть кают, в том числе, с VIP каютой, в которой, видимо, отдыхал Александр Лукашенко. На сайте CharterWorld также указана стоимость аренды такой яхты. За неделю она обходилась бы в 260 тысяч евро или 23 миллиона рублей.

Если сравнивать президентское судно с тем, что покупают себе российские бизнесмены, то тут, можно сказать, все довольно скромно. Яхта Романа Абрамовича Eclipse, длиной в 162 метра, у Путина в три раза меньше, стоит 460 миллионов евро. Или, например, Алишер Усманов имеет судно "Дилбар", длиною 156 метров и стоимостью 550 миллионов евро. В общем-то, на фоне президентских 30, можно сказать, разница астрономическая.

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