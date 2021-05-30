Израиль: оппозиция близка к соглашению о правительстве без Нетаньяху

Глава израильской правоцентристской партии "Ямина", бывший министр обороны Нафтали Беннет, готовится выступить с заявлением о формировании в Израиле нового правительства без Биньямина Нетаньяху. Лидер оппозиции Яир Лапид, которому пятого мая дали 28 дней на формирование коалиционного "правительства перемен", может быть близок к успеху - в случае если Беннет его поддержит, он сможет в будущем стать премьер-министром.

Беннет обещает сделать свое заявление в в воскресенье вечером или в понедельник. Ранее он провел заседание с членами фракции "Ямины", почти все участники которой одобрили сотрудничество с Лапидом и его "Блоком перемен" - коалицией партий, стремящейся сместить Нетаньяху. Таким образом законодатели "Ямины" хотят предотвратить проведение уже пятых за последние месяцы парламентских выборов.

У "Ямины", представляющей собой альянс правых движений, всего шесть кресел в 120-местном Кнессете, но этого достаточно, чтобы от ее решения зависело создание коалиции, а значит и будущее 12-летнего премьерства Нетаньяху.

По данным израильских СМИ, стороны близки к соглашению, по условиям которого 49-летний Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду еще на два года до новых парламентских выборов.

Однако пойдет ли "Ямина" на этот альянс, до конца все же не понятно: в воскресенье лидеры партии направили "Ликуду" ультиматум с требованием окончательно ответить, есть ли у Нетаньяху реальная возможность сформировать коалицию. Если ее нет, то партия может согласиться на альянс с его соперниками.

Анализ: пестрая коалиция

Иоланда Нелл, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Если в Израиле появится новое коалиционное правительство без Нетаньяху, его состав будет крайне необычным - в союз войдут партии, далекие друг от друга на политическом спектре.

На левом фланге окажется "Мерец", выступающая против оккупации Израилем Палестинских территорий, а справа - "Ямина", во главе с религиозным националистом Нафтали Беннетом, в прошлом возглавлявшим министерство обороны и призывавшим к захвату большей части Западного берега.

По общему пониманию, в рамках соглашения о ротационном премьерстве, Беннет займет премьерское кресло первым, после чего передаст власть центристу и бывшему ведущему новостей Яиру Лапиду. Коалиции, скорее всего, понадобится и поддержка небольшой фракции арабской партии РААМ.

Несмотря на идеологические разногласия, критики Нетаньяху вместе требуют перемен. Премьер проходит по уголовному делу о коррупции, вину в которой отрицает, и его соперники говорят, что Нетаньяху больше заинтересован в сохранении власти, чем в будущем государства.

После конфликта

Для формирования большинства партии или коалиции необходимо по итогам выборов получить в Кнессете 61 кресло, и результаты последних выборов снова открыли равные возможности для всех политических сил страны.

Попытки Нетаньяху сформировать коалицию после выборов провалились. Лидер оппозиции и глава партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яир Лапид, напротив, заручился поддержкой 56 депутатов от разных партий, и 5 мая президент Израиля Реувен Ривлин дал ему мандат на формирование коалиционного правительства в течение 28 дней. Этот срок истекает 2 июня.

В этот период произошло очередное обострение конфликта с сектором Газа, которое, по мнению многих наблюдателей, пошло Нетаньяху на пользу, дав ему шанс сыграть роль сильного лидера и сплотить граждан перед лицом внешней угрозы. Для коалиции Лапида конфликт, наоборот, был скорее вреден - один из ее потенциальных партнеров, представляющая израильских арабов исламская партия РААМ, прекратила переговоры из-за столкновений между арабским населением и израильской полицией.

Однако после перемирия с ХАМАС политическая жизнь в Израиле продолжилась, и "Ликуд" активизировался: в субботу партия Нетаньяху предложила своему бывшему члену, а ныне основателю партии "Новая надежда" Гидеону Саару сформировать ротационное правительство, однако Саар это предложение отверг, заявив, что партия "продолжит добиваться смены Нетаньяху на посту премьера".

Аналитик Би-би-си по Ближнему Востоку Себастиян Ашер считает, что Яир Лапид может быть близок к цели формирования коалиции, однако Нетаньяху нельзя недооценивать. Исход нынешних переговоров зависит от того, согласится ли Беннет на ротационное премьерство, и если да, то на каких условиях.

71-летний Нетаньяху - первый действующий израильский лидер, против которого открыто уголовное дело о коррупции. Против него заведено три дела по статьям о мошенничестве, подкупе и злоупотреблении доверием, известных как "Дело 1000", "Дело 2000" и "Дело 4000". Все обвинения Нетаньяху отрицает.

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