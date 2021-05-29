В России четвертый день подряд отмечается больше 400 умерших от коронавируса за сутки

NEWSru.com

Koronavirusas Rusijoje Foto: Itar-Tass / Scanpix

В России за последние сутки подтверждено 9289 случаев коронавируса в 85 регионах, это максимальное число с 17 мая, когда было выявлено 9328 заболевших. Число заразившихся третий день подряд превышает 9 тысяч человек. Четвертый день подряд в стране отмечается больше 400 умерших за сутки (401 человек).

Всего в РФ зарегистрировано 5 053 748 (+0,18%) случаев коронавируса и 120 807 умерших, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". За сутки по выздоровлению выписаны 9250 человек, за весь период пандемии - 4 670 484 человек. Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Республике Тыве (0,03%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Северной Осетии-Алании (0,05%). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!