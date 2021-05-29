Политобозреватель: Лукашенко нужно судилище с участием всех врагов, которые в его лапах будут каяться

Представление о том, что диктатура Лукашенко может оставаться в своем заповеднике, является иллюзией. Режим представляет непосредственную угрозу безопасности в Европе, - говорит литовский политический обозреватель Витаутас Бруверис, который стал гостем программы "Defi Главное", полностью посвященной ситуации с захватом самолета Ryanair.

Главной темой всей этой недели остаётся история самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. В воскресенье, 23 мая, борт был перехвачен в воздушном пространстве Беларуси за 30 км до входа в воздушное пространство Литвы.

Из одной европейской столицы в другую - из отпуска возвращался экс-редактор Telegram-канала Nexta, а ныне редактор Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич и его девушка - студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега. Оба они были задержаны. А спустя несколько дней в провластных белорусских Telegram-каналах и на всех государственных белорусских телеканалах появились видео, в которых и Роман, и Софья признают свою вину и сообщают, что сотрудничают со следствием. При этом родители, друзья и знакомые задержанных, а также пользователи соцсетей и мессенджеров отметили подавленное состояние Романа Протасевича и большое количество наложенного грима, что, скорее всего, свидетельствует об избиениях и пытках. Близкие друзья, родные и знакомые Софии утверждают, что на видео она ведет себя неестественно, как человек, который говорит не по своей воле.

Defi: Было ли, на ваш взгляд, присутствие Романа Протасевича на борту самолета причиной посадки лайнера и всей этой операции, которую провернул Лукашенко?

Витаутас Бруверис: Ну, какая другая причина могла быть всего этого гротескного фарса или террористического акта, который мы видели?! Я думаю, что, конечно, главной целью, главной мишенью для режима и самого Лукашенко был Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Она нужна режиму, чтобы оказывать дополнительное давление на Романа, чтобы его ломать и окончательно сломать. Я думаю, что всё укладывается в общую такую картину.

Режиму теперь нужна окончательная - по пиаровской логике, которой он следует, - окончательная победа над всеми врагами государства. Ему нужен показательный процесс, - судилище, большой спектакль с участием всех врагов, которых удалось режиму схватить, которые в его лапах будут каяться, будут сломлены, будут признавать свое поражение, извиняться перед Лукашенко, перед режимом, перед страной и так далее.

И во всем этом варварском кровавом сценарии Протасевич, – совершенно понятно, с точки зрения логики режима, диктатуры, - играет очень важную роль, занимает очень важное место. Поэтому, как мы видим по эпизоду с посадкой самолета, он настолько был нужен режиму, что режим даже не побоялся бросить такой вызов международному сообществу и взять в заложники гражданский лайнер с большим количеством иностранных граждан. Именно так, в таком контексте я видел ситуацию с момента начала этой истории и пока не вижу повода изменить свой взгляд на происходящее.

- Литва стала последние дни ньюсмейкером в международных СМИ. И потому что большая часть пассажиров являются собственно гражданами Литвы. И потому что самолет направлялся в Вильнюс. И потому что Литва находится в непосредственной близости от Беларуси. За эти почти уже 27 лет президентства Лукашенко мы наблюдали не одно его чудачество. Шокировала ли вас история с самолетом, - что до такого все могло дойти?

- С одной стороны, можно сказать, что шокировало, потому что это вообще беспрецедентный случай. Сколько бы ни старалась белорусская и российская пропаганда напоминать какие-то типа похожие ситуации, действия со стороны Запада или Украины, конечно же, видно невооружённым глазом, что это из-за ряда вон выходящий случай.

Действия белорусского режима показывают, что ему совершенно наплевать уже на всё. Как и российскому режиму. Потому что мы не можем сейчас, говорить отдельно о Беларуси. Не можем, говоря о Беларуси, забывать Россию.

С одной стороны, эта ситуация с самолетом шокировала. Но с точки зрения режима она логична. Я всегда был в числе тех, кто думал, что такие ситуации это только вопрос времени. Это внутренняя логика развития, если тут уместно такое слово. Скорее, не развития, а деградации режима, деградации диктатуры.

Были иллюзии, которые господствовали и в широких кругах литовского общества, и в политической элите, у официального Вильнюса, что Беларусь – ну да, там диктатура, там диктаторский режим, очень брутальный и агрессивный, но он может оставаться в своём заповеднике. Там может что-то кипеть, там какие-то протесты, но все равно Лукашенко их там задавит, и да, мы всем миром выразим неприятие этого, неодобрение, но все так более-менее и останется до поры до времени.

Нет, господа, вот такие случаи, конкретно этот случай с самолетом, - который уже физически, просто напрямую, втянул около сотни литовских граждан, которые были взяты в заложники по сути, - этот случай показывает, что так, как мы раньше думали, с диктатурами не бывает. Так не будет ни с белорусской диктатурой, ни с российской диктатурой.

- Возникает парадоксальная ситуация. Мы видим в российском и белорусском медиапространстве, как диктаторы в этих режимах (и в путинском, и в лукашенковском) продвигают повестку, мол, нам нужно сплотиться, мол, Запад, Европа хотят покуситься на наши ресурсы, на наши традиционные ценности, мол, есть внешний враг. И сейчас мы получаем обратную историю. Получается, что внешний враг для Запада - это Лукашенко в этой истории с самолетом. Заставит ли эта ситуация Запад сплотиться перед угрозой внешнего врага, учитывая, что обычно страны Западной Европы демонстрируют более мягкую реакцию по отношению к Лукашенко и по отношению к Путину?

- Ну да. Если отбросить шелуху этой пропагандистской пурги, которую вы упомянули, это, конечно, мобилизация. Создается образ внешнего врага, враждебного окружения и месседж – если не я, диктатор, то вам, ребята, конец и всё в таком духе. Это азы любой диктатуры, ничего нового они не изобретают. И, к сожалению, как мы видим, на российское и белорусское общество это все еще действует.

Я думаю, что белорусское общество теперь, как ни парадоксально, в лучшем состоянии, чем российское. Если смотреть на реакцию белорусов на усилия режима по легитимизации диктатуры.

Диктатуры демонстрируют сплоченность, диктатуры настроены решительно. Обе не гнушаются никакими мерами, чтобы задавить любое протестное движение – как сейчас, так и в будущем.

А вот по поводу Запада у меня немножко другое видение. Я всё ещё остаюсь скептиком. Конечно, со стороны Запада нужна сплочённая политика давления на эти режимы. Потому что мы же видим, что никакого не то что диалога, сосуществования с этими режимами не может быть в принципе - это просто опасно. Это только вопрос времени, когда они бросят более наглые и деструктивные вызовы западному сообществу. Нужна политика давления всем миром на эти режимы – экономического, политического, любого. В первую очередь, экономического, чтобы просто - извините за выражение – выбивать из них бабло, чтобы они физически имели меньше сил и ресурсов делать то, что они или делают.

Я слежу за ситуацией с начала этой истории с самолетом и за реакцией Запада. Но я пока не вижу настоящего сплоченного общего давления не только на белорусскую, но и на российскую диктатуру. К сожалению. Я вижу все новые и новые выходки обоих режимов, и ухудшение ситуации как в России, так и в Беларуси. И ухудшение - это только вопрос времени.

- Многие СМИ тиражируют в эти дни заявления Литвы по поводу всей этой ситуации. Может ли Литва на уровне Евросоюза - в связи с принятием санкций - стать рупором и лидером среди своих партнеров по Евросоюзу, может ли она убедить в необходимости жестких, а не символических санкций?

- Литва старается, Литва старается каждый раз. Несмотря на, скажем так, некоторую непоследовательность, если смотреть на ретроспективу литовского взгляда на Беларусь. Но теперь Литва старается стать ньюсмейкером и форвардом, - о чем вы и говорите.

Но опять же, я хотел бы, чтобы литовские рецепты, литовские посылы западному сообществу были бы более конкретными. Я говорю о четких планах санкций – каков их охват, какие сектора должны они затрагивать, какие конкретно главные юридические государственные белорусские субъекты, которые являются кошельками режима, какие олигархи должны быть под санкциями. Нужна конкретная схема по всем перечисленным позициям. Хорошо, что Литва говорит, что нужны жесткие санкции, все это хорошо. Но если не будет четкого плана, ничего хорошего, по-моему, не выйдет. Только конкретные планы санкций будут дополнительным фактором давления.

- Вернемся к задержанию Романа Протасевича и Софии Сапеги, спасти их сегодня – первоочередная задача, поскольку им угрожает что-то серьезное и страшное. Каков ваш прогноз, как поведет себя Лукашенко? Он будет именно мстить Роману Протасевичу, или он его захватил в заложники, чтобы использовать для торга?

- Страшно жалко этого парня и его девушку. Я боюсь, что всё-таки теперь главная аргументация и главные мотивы Лукашенко - это то, о чем мы говорили в начале нашей беседы. Он хочет мести, ему надо, чтобы его главные враги плакали на камеру, публично были сломаны, избиты, разбиты, чтобы они каялись. Вот это ему нужно. Мне это страшно говорить, но мы же видели, когда была кульминации протестов после этих фейковых выборов, что режим не останавливается ни перед чем. Мы же видели и убитых людей, и измученных людей, которые плакали. Плакали мужчины, выходя из изолятора, и режим это все садистки смаковал.

Так что, учитывая весь этот контекст, я боюсь думать, мне страшно подумать, что ждёт и что уже испытывает Роман Протасевич и София Сапега. Но будем надеяться, что всё-таки есть и другая сторона этой ситуации, что, может быть, если ответ и реакция Запада всё-таки очень серьёзная, конкретная и сильная, возможно, тогда Лукашенко будет стараться играть ими как разменной монетой. Возможно, он поменяет тактику и выпустит жертву. Но чтобы этот загнанный раненый зверь выпустил эту жертву, ему надо нанести новые раны.

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