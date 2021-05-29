США объявили о возобновлении санкций против белорусских госкомпаний

Пресс-секретарь Белого дома объявила, что санкции будут наложены на девять белорусских госкомпаний, не уточнив, на какие именно. Вашингтон также готовит адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске.

После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний. Кроме того, по согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции против "ключевых фигур режима" белорусского правителя Александра Лукашенко, заявила вечером в пятницу, 28 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, будет также подготовлен правовой документ с тем, чтобы президент США получил больше возможностей для введения штрафных мер.

В заявлении Псаки указывается, что Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о необходимости проявлять "крайнюю осторожность" при полетах над Беларусью. США призывают Лукашенко разрешить проведение заслуживающего доверия международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Вместе с тем Псаки настаивает на освобождении всех политзаключенных и начале серьезного диалога с оппозицией, в результате которого под международным наблюдением должны быть проведены честные и свободные президентские выборы.

Белый дом не назвал подробностей санкций против девяти госкомпаний, неясно в том числе, какие именно предприятия попадут под штрафные меры, изначально введенные против режима в Минске в 2006 году.

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Позже представители сервиса электронной почты Protonmail, откуда пришло письмо, на которое ссылались белорусские власти, заявили, что оно было отправлено почти на полчаса позже того момента, когда диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов Ryanair отклониться от курса. В ходе обследования самолета в Минске бомбы на борту не обнаружили.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

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