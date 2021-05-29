Лукашенко пожаловался Путину на давление Запада

Санкции ЕС ударят по авиакомпании "Белавиа", которая не имеет отношения к случаю с самолетом Ryanair, заявил Лукашенко на встрече с Путиным. Он пообещал показать президенту РФ документы, касающиеся инцидента.

Белорусский правитель Александр Лукашенко в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обвинил страны Запада в давлении на Минск. Согласованные Евросоюзом санкции, вызванные принудительной посадкой рейса Ryanair в минском аэропорту, скажутся на государственной авиакомпании "Белавиа", которая "не имеет никакого отношения" к этому инциденту, заявил Лукашенко в пятницу, 28 мая, во время встречи с Путиным в Сочи. Их переговоры длились более пяти часов.

По утверждению Лукашенко, Запад пытается "раскачать ситуацию (в Беларуси. - Ред.) до уровня августа прошлого года". Он также сообщил Путину, что привез ему в Сочи документы, которые якобы проясняют историю с посадкой самолета Ryanair. "Я покажу вам некоторые документы. Вы поймете, что там происходит и происходило. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", - заявил Лукашенко.

Российский президент в ответ вспомнил, как летом 2013 года в Вене был принудительно посажен самолет президента Боливии Эво Моралеса: "Президента вывели из самолета и ничего: тишина". Боливийский самолет совершил внеплановую посадку из-за того, что США предполагали, что на его борту находится бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Путин высоко оценил тесные связи между Россией и Беларусью, указав на интеграцию в рамках Союзного государства.

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

Белорусские власти принудили лайнер Ryanair совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

Позже представители сервиса электронной почты Protonmail, откуда пришло письмо, на которое ссылались белорусские власти, заявили, что оно было отправлено почти на полчаса позже того момента, когда диспетчеры минского аэропорта потребовали от пилотов Ryanair отклониться от курса. В ходе обследования самолета в Минске бомбы на борту не обнаружили.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС. В Евросоюзе договорились о введении новых санкций в отношении белорусского режима.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

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