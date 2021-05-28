"Подавлена, состояние соответствует месту". Суд отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Суд отклонил жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги, об этом TUT.BY рассказала ее мама Анна. Заседание проходило в закрытом режиме. Сейчас девушка содержится в СИЗО КГБ, статус – подозреваемая. Она задержана на два месяца.

– Известно, что 23 марта она (София Сапега. – Прим. TUT.BY) была задержана, но, как и раньше констатировала защита, в материалах дела нет сведений о задержании. Это подтвердилось и в суде. Кто, когда, при каких обстоятельствах и по какому уголовному делу ее задерживал, на сегодняшний день остается загадкой, – пояснил в комментарии «Белсату» адвокат Софии Александр Филанович. Он также отметил, что защита обжаловала «само задержание». – Полагаю, что органом, ведущим уголовный процесс, не представлены доказательства, которые были бы оценены судом. В связи с тем, что отсутствует постановление о задержании и протокол задержания суд, наверное, отказал в удовлетворении жалобы.

Александр Филанович надеется, что сегодня он сможет встретиться со своей подзащитной.

– [На этой неделе] с Софией встречался консул (София гражданка России. – Прим. TUT.BY). Сказал, она подавлена, состояние соответствует месту, где она находится, – рассказывает Анна. – [Нам] пообещали сделать все, что в рамках возможного.

Пока, продолжает мама, у нее нет никакой информации о возможной передачи дочери в Россию.

По информации ТАСС, на следующей неделе российский консул снова посетит Софию. Россия обеспечивает консульскую поддержку девушки, но не вмешивается в компетенции белорусских властей, заявил агентству российский посол Евгений Лукьянов. По словам дипломата, на условия содержания девушка не жаловалась, а ее просьбы носили бытовой характер.

Проблемы с доступом адвоката к девушке Евгений Лукьянов объяснил перегруженным графиком посещений в СИЗО.

София Сапега – студентка ЕГУ. 23 мая их с активистом Романом Протасевичем сняли с рейса RyanAir. Молодые люди возвращались с отдыха в Греции, где провели две недели.

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