— Мы не нашли достоверных доказательств того, что в Беларуси говорят правду, — отмечается в заявлении швейцарской компании. — Мы поддержим решение властей Евросоюза составить запрос на проведение расследование.

Позже компания уточнила, что не знает содержание письма, но видит время отправления, сообщает "Еврорадио".

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До того, как появилось заявление Proton Technologies AG некоторые озвучивали версию, что всему виной «хакнутая» операционка без поддержки синхронизации времени, пишет Dev.by.

Ранее в сети была опубликована предполагаемая копия электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт. Её удалось получить и проанализировать некоммерческому центру «Досье Михаила Ходорковского» совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel. Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 24 минуты раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.


В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, позже эта информация не подтвердилась.

Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

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