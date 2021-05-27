Минск жестко ответит на западные санкции, но не в ущерб собственному населению, пообещал правитель Беларуси Александр Лукашенко, выступая в среду, 26 мая, перед белорусскими парламентариями. "А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора. Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно", — заявил Лукашенко, призвав правительство "дать самый эффективный ответ на санкции".

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Он не назвал конкретных мер, которые введут белорусские власти, заявив лишь, что те не будут действовать сгоряча. "Я тут не призываю к тому, чтобы мы сейчас закрыли границы, начали бомбить, молотить все подряд. Нет. Мы должны все просчитывать", — подчеркнул Лукашенко, отметив: "Молчать и стоять на коленях мы не будем".

В то же время возможный белорусский ответ Западу не должен отразиться на уровне жизни населения. "Экономика просесть не должна. Особое внимание — сохранению уровня жизни населения, выполнению социально значимых программ. И борьба с теми, кто сегодня хочет нагреть руки на проблемах", — отметил Лукашенко.

Санкции в ответ на перехват лайнера

Государства ЕС вечером в понедельник, 24 мая, согласовали единый ответ на инициированную белорусскими властями принудительную посадку в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Греции в Литву, и последовавшие за этим задержания находившихся на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его спутницы россиянки Софии Сапеги.

В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

Главы государств и правительств стран ЕС также проинструктировали Совет ЕС расширить санкционный список физических лиц и организаций из Беларуси. Кроме того, они обратились к Совету ЕС с предложением ввести дополнительные экономические санкции в отношении Беларуси.

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