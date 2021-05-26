Роскомнадзор усиливает давление на Facebook и Twitter

Роскомнадзор потребовал от Facebook и Twitter к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ. Нарушителям грозит штраф до 18 млн рублей.

Соцсети Facebook, Twitter и другие должны к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей в РФ. Об этом на заседании коллегии Роскомнадзора в среду, 26 мая, заявил замглавы ведомства Милош Вагнер. Чиновник напомнил, что за неисполнение требования предусмотрены штрафы до 18 млн руб.

По его словам, уже более 600 иностранных компаний локализовало базы данных в РФ. Среди тех, кто выполнил это требование, в Роскомнадзоре назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG. Тем не менее ряд крупных транснациональных компаний, основным видом деятельности которых является оказание услуг в сети интернет, по-прежнему этого не сделали.

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"За неисполнение этого требования уже две компании привлечены к административной ответственности в прошлом году. Вне зависимости от привлечения к ответственности мы так и не получили информации об исполнении требования закона", - цитирует Вагнера агентство "Интерфакс".

Штрафы и блокировки за нарушение требования локализации

В феврале 2020 года за отказ от локализации данных российских пользователей в РФ Facebook и Twitter были оштрафованы на 4 млн руб. Первая компания штраф погасила, вторая - продолжает обжаловать это решение, уточнил замглавы Роскомнадзора.

Закон о локализации персональных данных вступил в силу в России в 2014 году. За его нарушение уже заблокирована социальная сеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации данных российских граждан на территории РФ соцсетями Facebook и Twitter обсуждается с компаниями с 2015 года.

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