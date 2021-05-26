Откуда берется интернет? Google и Facebook тянут кабели по дну океанов

То, что вы можете выложить фото в "Фейсбук" или видео на YouTube и их мгновенно увидят люди в любой точке земного шара, поражает воображение, но для этого требуется огромная невидимая работа, в том числе на дне океана, говорит Алан Молдин, директор по исследованиям консалтинговой компании TeleGeography.

Мы обычно не задумываемся о том, что доступ к интернету целиком зависит от тысячемильных кабелей, пересекающих океаны. 98% глобального трафика проходит через них.

Некоторые кабели связывают соседние страны, как 131-километровый CeltixConnect между Ирландией и Соединенным Королевством. Другие, как Азиатско-Американский Gateway, тянутся на 20 тысяч километров и связывают континенты.

Данные идут через оптические волокна толщиной в человеческий волос. Кабель представляет собой пучок таких волокон, помещенных в защитную оболочку.

По словам Даниэля Соузы, управляющего директора по производству в американской компании SubCom, занимающейся подводными телекоммуникациями, одна из трудностей состоит в том, что кабельные системы должны изготавливаться и испытываться как одно целое.

Тестирование проводится на берегу перед погрузкой кабеля на корабль и занимает около двух недель, говорит глава компании Orange Marine Дидье Диллар.

Orange Marine владеет шестью специальными судами, одно из которых, "Рене Декарт", способно уложить шесть тысяч километров кабеля.

Раньше основными заказчиками этих сложных и дорогостоящих проектов были телекоммуникационные компании. Теперь в них начали серьезно вкладываться гиганты хайтека.

По данным TeleGeography, основные мировые производители интернет-контента — Google, Facebook, Amazon and Microsoft — за последние пять лет инвестировали в прокладку подводных кабелей более полутора миллиардов долларов.

Google делает ставку на собственные кабели. Кабель "Кюри" связал Чили с Соединенными Штатами, а построенный в партнерстве с SubCom "Дюнан" — Америку и Францию через прибрежную станцию компании Orange Marine в Сент-Илер-де-Рец.

Скоро вступят в строй еще два кабеля: "Эквиано" пойдет из Португалии вдоль западных берегов Африки в ЮАР, а "Грейс Хоппер" свяжет США, Британию и Испанию.

Повышение надежности доступа к интернету, на который мы полагаемся в жизни, и его распространение на ранее неохваченные территории — две основные причины для капиталовложений.

Это также инвестиция в "облачные" сервисы Google. В этой области конкуренция особенно сильна, что побудило наблюдателей говорить об "облачной войне" между интернет-гигантами за доминирование в ней.

"Облачные" технологии превратились в огромный бизнес по мере того, как компании стали переносить свои хранилища цифровых данных в такие сервисы, как Amazon AWS и Azure от Microsoft.

А есть ли в контроле над этими важнейшими коммуникационными линиями отрицательные моменты?

Алан Молдин говорит, что кабели могут быть частными, но ни у кого нет исключительного права пользоваться ими: "Пользователи многочисленны, и все используют одну и ту же инфраструктуру".

Google не торгует доступом к своим кабелям напрямую, но выделение части емкости телекоммуникационным компаниям — распространенная практика.

Например, Orange Marine предоставляет своим клиентам доступ к кабелю "Дюнан", взамен позволяя Google использовать ее станцию в Сент-Илер-де-Рец.

Алан Молдин сравнивает подземные кабели с автострадой: Google и Facebook — это фуры, но по ней ездят и легковые машины, доставляя данные своим клиентам.

Разговоры о том, что спутники со временем вытеснят подводные кабели, идут десятилетиями. Компания OneWeb со штаб-квартирой в Лондоне недавно запустила шестую партию своих спутников. SpaceX Илона Маска инвестирует в технологии спутниковой связи в рамках ее проекта Starlink.

Однако сравнивать эти два вида связи нельзя. Спутники наиболее эффективны в отдаленных местах Земли, куда физически трудно или невыгодно проложить кабели. Но кабели незаменимы для передачи больших массивов данных.

"Основная работа по обмену большими объемами данных между хранилищами по всему миру будет выполняться подводными кабелями", — уверен Алан Молдин.

Опора на океанские кабели имеет геополитический аспект.

В марте этого года Facebook отказался от прокладки кабеля из Калифорнии в Гонконг, предположительно по настоянию американских чиновников в сфере национальной безопасности.

Британский Королевский ВМФ объявил о начале постройки специального корабля-наблюдателя для защиты критически важных кабелей от диверсий со стороны подводных лодок недружественных государств.

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