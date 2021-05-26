Остановить курс на террор. Как повлияют на политику Лукашенко санкции ЕС?

Реакция Евросоюза на принудительную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс, и на задержание в аэропорту бывшего администратора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича не заставила себя ждать. На следующий день после инцидента, в понедельник, 24 мая, на саммите в Брюсселе был согласован новый пакет санкций против Беларуси.

Совет ЕС запретил белорусским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Евросоюза и использование европейских аэропортов, а также призвал всех авиаперевозчиков из стран-членов ЕС избегать полетов над территорией Беларуси. Кроме того, будет расширен список физических лиц и организаций из РБ, в отношении которых введены санкции.

Скоропалительным и принятым под влиянием эмоций назвал решение ЕС координатор программы "Внешняя политика" Совета по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов. По его оценке, персональные санкции являются символическими, а вот запрет на полеты в Европу для компании "Белавиа" — не очень разумный шаг: "Вероятность банкротства "Белавиа" в таких условиях велика. Это означает, что ее либо купят какие-то российские авиаперевозчики, либо они же заместят ее рейсы". Если Запад надеется такими действиями укрепить белорусский суверенитет, то эффект от них окажется обратным, предупреждает Мельянцов.

Директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA) Аркадий Мошес, в свою очередь, полагает, что Брюссель адекватно ответил на конкретное событие, "по сути, на акт воздушного пиратства". С ним согласен и Павел Усов, глава варшавского Центра политического анализа. Более того, по его выражению, ЕС должен расширить политическое, дипломатическое и экономическое давление на режим Лукашенко, потому что его существование в нынешнем формате — это "угроза не только для белорусов, но и для иностранных граждан и Запада в целом". Поскольку Беларусь, говорит эксперт, "превращается в пространство нестабильности, и оно будет расширяться".

Санкционный список, уточняет Усов в интервью DW, надо дополнить фамилиями "карманных олигархов Лукашенко", а также представителями силовых органов и судебной системы Беларуси, которые непосредственно участвуют в репрессиях в отношении граждан. Он также призвал ЕС сделать шаги, облегчающие белорусам выезд за рубеж. Люди, активно участвовавшие в протестах, пояснил Усов, сейчас находятся под постоянным давлением и должны иметь возможность быстро покинуть страну: "Возможно, в связи с этим необходимо облегчение визового режима, даже на какое-то время свободный въезд на территорию ЕС для белорусских граждан".

Эффективность санкций сомнительна, но такие меры необходимы

В свою очередь, Денис Мельянцов подчеркивает, что проевропейские настроения белорусов зависят от того, насколько часто они бывают в странах ЕС. В этой связи, добавляет он, вводимые ограничения сыграют "против самого Евросоюза, не оказывая при этом никакого корректирующего воздействия на политику Минска". На нее, считает Мельянцов, могло бы гипотетически повлиять полномасштабное эмбарго, вроде тех, что действуют в отношении Кубы, или Ирана. "Но у Беларуси всегда есть поддержка России, которая так или иначе готова компенсировать санкционный удар. "Священный Грааль" белорусской политики — российская помощь. Какие бы санкции ЕС сейчас ни ввел против Минска, они не станут фатальными для белорусских властей", — уверен Мельянцов.

Аркадий Мошес из FIIA также сомневается, что одобренные Брюсселем меры изменят курс Лукашенко. При этом он указывает, что персональные санкции должны стать массовыми, только тогда о них можно рассуждать серьезно. Кроме того, продолжает Мошес, налагать ограничения надо на структуры, которые являются инструментами проведения репрессий, в частности, на ОМОН. В конце санкционного пути, констатирует Мошес, неизбежно встает вопрос о том, вводить ли ограничительные меры экономического характера, например, против производителей белорусских калийных удобрений: "Замахнуться на такое ни Европа, ни Запад в целом пока не готовы, потому что тогда серьезные экономические потери понесут все участники мирового рынка".

То, что на политику Минска демарш ЕС не повлияет, признает и Павел Усов: "Мы должны четко представлять психологию и политический подход Лукашенко. Он и режим в целом на сегодня находятся в состоянии реализации курса на террор — внутренний и внешний. Ни санкции, ни международные соглашения тут не являются сдерживающим фактором". Тем не менее подобные шаги просто необходимы убежден Усов: "Это фактически единственный инструмент в отношении такого режима. Непринятие жестких мер развязывает ему руки для дальнейших агрессивных шагов вплоть до политических убийств оппонентов".

Россия в выигрыше?

Аркадий Мошес не ожидает, что ужесточение западных санкций приведет к сплочению белорусов вокруг Лукашенко, поскольку сейчас население страны находится в оппозиции к лидеру, "который и ранее разыгрывал карту заговоров против него и давления со стороны Запада". Однако санкции, предупреждает в интервью DW Мельянцов, приведут, к усилению российско-белорусского взаимодействия: "От случившегося в выигрыше окажется только Россия, Минск все все сильнее будет зависеть от Москвы". Но Мошеса такая перспектива не пугает: "Минск уже достаточно плотно обосновался в объятиях Москвы, влияние которой выросло. Предыдущая политика "солнечного тепла", которая проводилась ЕС в отношении Лукашенко, никоим образом на этом не сказалась".

Между тем Павел Усов предостерегает от худшего: "Режим доведет Беларусь до состояния черной дыры в Европе, до полной изоляции. И это будет провоцировать процесс более интенсивной интеграции Беларуси и России, потому что без поддержки Путина эта система в нынешних обстоятельствах просто не будет существовать".

После Лукашенко интеграция является второй по значению угрозой для будущего Беларуси, говорит Усов в беседе с DW. У ЕС, по его словам, должна быть четкая стратегия действий в том случае, если в ходе интеграционного процесса на белорусской территории появится российская военная база: "На такие угрозы нужно реагировать до того, как они будут воплощены в жизнь".

Что с белорусской многовекторностью?

После инцидента с самолетом громче зазвучали голоса тех, кто из-за происшедшего предрекает окончательный крах белорусской многовекторной внешней политики. Однако Денис Мельянцов уверен, что она сохранится — но без западного вектора: "В такой ситуации Минск находится большую часть правления Лукашенко. Властям не привыкать, они адаптировались и знают, как быть".

Аркадий Мошес в своем прогнозе идет еще дальше, не исключая в перспективе даже нового сближения Минска с Западом: "Если внутренняя политика Лукашенко изменится, если прекратится жесточайший вал репрессий, то в течение не столь уж долгого периода времени на Западе появятся люди, которые будут опять выступать за диалог с Минском, вновь аргументируя свою позицию необходимостью предоставить Лукашенко шанс выскользнуть из объятий Москвы. Это делалось слишком много раз, чтобы сейчас мы могли полностью исключать такой сценарий".

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