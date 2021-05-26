В Германии не исключают причастности России к инциденту с Ryanair

Причастности России к вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске с последующим задержанием находившегося на борту белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги исключать нельзя - такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам бундестага - представитель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген в интервью изданиям Rheinische Post и General-Anzeiger, опубликованном в среду, 26 мая.

"Нужно как минимум исходить из того, что государственный угон самолета был одобрен в Кремле или даже получил оперативную поддержку со стороны России", - заявил политик. По мнению Рёттгена, без масштабной поддержки президента РФ Владимира Путина правитель Беларуси Александр Лукашенко уже давно потерял бы власть.

Норберт Рёттген высказал мнение, что штрафные меры против режима Лукашенко нужно усилить. "Пришла пора ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивающим существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров", - подчеркнул немецкий политик в беседе с журналистами. Кроме прочего, он предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный германским государственным банком KfW.

Мнение о том, что Россия может быть причастна к операции по принудительной посадке лайнера Ryanair в Минске, разделяет и глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер. "Этот инцидент показывает, что руководство в Москве больше не хочет добрососедских отношений с Европой и вместо этого целенаправленно идет на конфликт", - заявил он изданию Augsburger Allgemeine.

Запад о действиях Минска в ситуации с лайнером Ryanair



Действия Минска резко осудили в Евросоюзе, США, Великобритании, НАТО и ООН.

24 мая Совет ЕС призвал европейские авиакомпании перестать летать над Беларусью и объявил о запрете для белорусских авиакомпаний на использование аэропортов на территории ЕС и воздушного пространства Евросоюза. Со своей стороны, президент Соединенных Штатов Джо Байден приветствовал эти меры и пообещал, что его администрация также разработает набор санкций для привлечения к ответственности виновных в произошедшем с лайнером Ryanair и Романом Протасевичем.

Кремль отрицает какую-либо причастность к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси.

Ожидается, что Александр Лукашенко 26 мая сделает официальное заявление по поводу случившегося.

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