В Беларуси запретили освещать несогласованные протестные акции

Поправки в законы о СМИ и массовых мероприятиях вступят в силу через месяц. В частности, они запрещают сбор денежных средств для оплаты штрафов за участие в акциях протеста.

Александр Лукашенко утвердил поправки в законы о СМИ и массовых мероприятиях. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает Telegram-канал "Пул Первого" , близкий к администрации белорусского правителя.

Главным нововведением стал запрет для блогеров и СМИ освещать несогласованные протестные акции. "Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Еще одним нововведением, направленным против роста протестных настроений в стране, стал запрет на сбор и использование денежных средств для оплаты штрафов за участие в акциях протеста. Поправки в законы о СМИ и массовых мероприятиях вступают в силу через месяц.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси вспыхнули после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли.

Власти стремятся также подавить независимые СМИ. За последнее время была фактически разгромлена редакция популярного белорусского портала Tut.by, более 30 Telegram-каналов, освещавших протестные акции, признаны судами экстремистскими.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!