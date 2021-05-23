Инцидент произошел на фоне выявления в Мараньяне шести случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса.
Болсонару известен как противник введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Из-за этого в стране за время пандемии четырежды сменился министр здравоохранения.
Поначалу Болсонару демонстративно отрицал опасность коронавируса, посещал больницу без маски, а потом и сам переболел коронавирусом. Позже он стал объяснять отказ от жесткого локдауна экономическими проблемами. .
В начале апреля на Бразилию приходилась примерно четверть всех жертв COVID-19 в мире.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировано более 16 млн случаев заражения коронавирусом и более 448 тыс. смертей среди инфицированных.
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