Минфин США объявил о санкциях по "Северному потоку-2"

Новые санкции США распространились на 13 судов, участвующих в строительстве "Северного потока - 2", а также четыре компании, занятые в работе над проектом.

Министерство финансов США в пятницу, 21 мая, официально объявило о наложении санкций на некоторые компании, занятые в работе над проектом "Северный поток - 2", а также на ряд судов, участвующих в строительстве газопровода.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, под американские санкции попал трубоукладчик "Академик Черский", а также суда "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", а также "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Кроме того, в списке Минфина США значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба" (Морспас), ООО "Мортранссервис", АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также ООО "КОКСОХИМТРАНС".

Санкции не касаются компании Nord Stream 2

В опубликованном списке отсутствует компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG. Ранее, 19 мая, стало известно, что администрация президента США Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Об этом сообщалось в отчете Госдепартамента США, направленном в Конгресс. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами".

Глава МИД ФРГ приветствует отказ США от санкций

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Mas) приветствовал позицию Вашингтона, назвав его шагом навстречу Берлину. По словам германского министра, "Северный поток - 2" является единственной темой, по которой между двумя странами существуют фундаментальные разногласия.

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