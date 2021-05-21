Илон Маск объявил о возможном скором приходе Tesla в Россию

Основатель Tesla выступил на российском форуме по видеосвязи и заявил о планах компании прийти на рынок РФ и СНГ.

Американский автомобилестроитель Tesla в скором времени может прийти на российский рынок, сообщил создатель компании Илон Маск. "Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России", - заявил он, выступая в пятницу, 21 мая, по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".

Маск также отметил, что присутствие Tesla в регионе охватит также Казахстан и другие страны СНГ. Он не исключил и строительства в будущем завода Tesla в РФ. "У нас есть фабрика в Шанхае, также мы строим в Берлине, в Техасе, в Калифорнии и мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем РФ", - указал он.

Строительство немецкой фабрики Tesla завершится до конца 2021 года

Несколько дней назад Маск заявил, что гигафибрика Tesla в немецкой федеральной земле Бранденбург начнет производство автомобилей в конце 2021 года. Первоначально производство планировалось начать уже в июле, но Tesla изменила заявку на строительство: теперь она включает и крупнейший в мире завод по производству аккумуляторных батарей - наряду с единственным в Европе заводом Tesla по выпуску самих электромобилей. Поскольку внесение дополнений в план строительства требует тщательной проверки региональными властями и общественностью, ожидается задержка на несколько месяцев.

Впервые глава Tesla объявил о своем плане построить гигафабрику под Берлином в ноябре 2019 года. Проектная мощность завода - 500 тысяч электромобилей в год. Сооружение Gigafactory 4, начавшееся в первом квартале 2020 года, идет рекордными для современной Германии темпами. Первоначально Tesla намерена нанять 12 тысяч человек, но местные власти исходят из того, что к концу десятилетия на предприятии могут быть созданы до 40 тысяч рабочих мест.

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