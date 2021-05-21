Китай раскритиковал заморозку Евросоюзом инвестиционного пакта

МИД КНР назвал взаимовыгодным Всеобъемлющее соглашение об инвестициях, ратификацию которого накануне приостановил Европарламент. В ЕС призывают Пекин отменить санкции против европейцев.

Китайское руководство раскритиковало решение ЕС приостановить действие двустороннего Всеобъемлющего соглашения об инвестициях, подписанного в конце 2020 года. Договор между КНР и ЕС является выгодным для обеих сторон, заявил в пятницу, 21 мая, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Накануне Европарламент приостановил ратификацию инвестиционного пакта, предоставляющего европейским компаниям расширенный доступ на китайский рынок. Решение будет действовать до тех пор, пока Пекин не отменит санкции в отношении политиков Европейского Союза, указывается в резолюции. За заморозку соглашения с КНР проголосовали 599 депутатов, 30 были против, 58 воздержались.

Санкции и контрсанкции ЕС и Китая

В конце марта Китай принял санкции в ответ на западные ограничительные меры против чиновников, обвиняемых в массовых задержаниях мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. При этом Пекин запретил въезд в страну 10 гражданам стран ЕС, в том числе пяти членам Европарламента.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в автономном районе на западе КНР. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

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