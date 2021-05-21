Дезинформация от мэра Москвы: в Европе прививка стоит от 1500 до 2000 евро

Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что из-за нежелания людей делать прививку от коронавируса процент привитых жителей столицы меньше, чем в любом остальном европейском городе, сообщает РБК. При этом, как утверждал мэр, в Европе прививка стоит от 1 500 до 2 000 евро. Об этом он рассказал на встрече с активистами севера-востока Москвы, фрагмент записи встречи опубликован в блоге мэра.

"Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться", — сказал Собянин.

Он заявил, что в Европе прививка зачастую является платной, стоит от 1500 до 2000 евро, в то время как в Москве она бесплатна — но и это не подталкивает людей прививаться. Не помогают этому и стимулирующие меры. "Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах прививаем, сейчас в парках прививаем, сейчас еще 1 тыс. руб. платим пенсионерам, чтобы они могли пойти отовариться в магазинах, лишь бы только привились, — но никого нет. Ну, относительно никого нет. За все время привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей. Это приличная цифра, но она могла быть больше как минимум в два раза", — рассказал Собянин.

По подсчетам РБК на середину мая, число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 13,9 млн. Это 9,52% от населения страны. Лидерство по темпам вакцинации удерживает Чукотка, главный аутсайдер — Дагестан. В Москве доля населения, получившего хотя бы одну дозу препарата, составила 10,27%.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор", а также "КовиВак" производства Центра им. М.П. Чумакова.

Европейским агентством лекарственных средств на данном этапе одобрены вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а ВОЗ - китайская вакцина от Sinopharm. Российские препараты в этом перечне пока не фигурируют.

Массовая вакцинация для жителей стран ЕС является бесплатной.

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