СМИ: хакеры из Петербурга атаковали службу здравоохранения Ирландии

Дублин уже связался с Москвой в связи с кибератакой и ущербом, нанесенным ирландской системе здравоохранения. Ведется международное расследование инцидента.

Национальный центр кибербезопасности и полиция Ирландии полагают, что за кибератакой против ирландской службы здравоохранения стоит "организованная преступная группировка, известная как Wizard Spider и базирующаяся в России, в Санкт-Петербурге и его окрестностях". Об этом в четверг, 20 мая, сообщила телерадиокомпания RTE.

Правительство в Дублине уже связалось с российскими властями в связи с кибератакой и ущербом, который она нанесла ирландской системе здравоохранения, говорится в сообщении.

Национальный центр кибербезопасности и ирландская полиция Гарда Шихана в настоящее время проводят международное расследование инцидента. Отмечается, что о кибератаке уведомлены ФБР и Интерпол, также осуществляется "тесное сотрудничество" с Агентством Европола по борьбе с киберпреступностью.

Кибератака на ирландскую систему здравоохранения

14 мая хакерская атака обрушила информационную систему ирландской службы здравоохранения. С помощью программы-вымогателя злоумышленники получили доступ к данным пациентов ирландских больниц. По словам исполнительного директора ирландской Национальной санитарной службы (HSE) Пола Рида, преступники оставили на серверах сообщение: "Метод двойного вымогательства".

В министерстве здравоохранения страны отметили, что у хакеров все еще есть украденные данные, и они по-прежнему могут обнародовать конфиденциальную информацию о пациентах и медицинские записи или продать их другим преступникам для вымогательства и шантажа.

Сообщается, что после атаки хакеры предоставили ключ для снятия блокировки данных Национальной санитарной службы и министерства здравоохранения. Глава Минздрава Стивен Донелли заявил, что власти не платили злоумышленникам выкуп за средство дешифрования и оно пока не применялось. Сейчас инструмент дешифрования проверяют ИТ-специалисты.

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