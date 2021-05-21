Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Правительство Израиля единогласно одобрило остановку боевых действий в Газе. Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" также прекратили огонь. Боевые действия остановлены с 2 часов ночи местного времени.

Правительство Израиля на заседании по вопросам безопасности единогласно одобрило предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом поздно вечером в четверг, 20 мая, сообщил пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вскоре после этого готовность прекратить боевые действия выразила и группировки ХАМАС и "Исламский джихад". Прекращение огня вступило в силу с 2 часов ночи местного времени, 21 мая.

Соглашение стало возможным при посредничестве Египта. "Вооруженное противостояние" палестинцев будет продолжаться до тех пор, пока это делает израильская сторона, добавил представитель ХАМАС. В Израиле, в свою очередь, предупредили, что в том случае, если Газа продолжит ракетные обстрелы израильской территории, режим прекращения огня перестанет действовать.

Германия выражает солидарность Израилю



Министр иностранных дел Германии Хайко Мас 20 мая совершил однодневный визит на Ближний Восток. На встрече с израильским коллегой Габи Ашкенази глава МИД ФРГ выразил солидарность израильскому правительству, подчеркнув право Израиля на самооборону. Мас добавил, что для Германии вопрос безопасности Израиля, так же как и безопасности всех евреев в Германии, не подлежит обсуждению. Эскалация насилия между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа принесла страдания обеим сторонам, отметил глава МИД ФРГ.

"Я думаю, мы должны придерживаться идеи о "двух государствах". Самое главное теперь — восстановить доверие между обеими сторонами", — заметил Мас в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Обострение израильско-палестинского конфликта



В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. В ответ авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 230 человек. Жертвами ракетных обстрелов ХАМАС в Израиле стали 12 человек.

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