Администрация президента США Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Об этом говорится в отчете Госдепартамента, направленном в Конгресс в среду, 19 мая. Председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес подтвердил, что документ получен. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами", подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Глава комитета по иностранным делам раскритиковал решение. Администрация Байдена ранее называла "Северный поток - 2" "плохой идеей" и примером "зловредного влияния России", отметил Менендес.

СМИ назвали суда и компании, попавшие под санкции

В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов - "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский", сообщила корреспондент CBS со ссылкой на неназванного собеседника из Конгресса США. По ее сведениям, под ограничительные меры попали и 4 компании.

BREAKING: here are the #NordStream2 sanctions via congressional source. pic.twitter.com/xpdzhJjpfS